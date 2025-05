Puebla, Pue. Guadalupe Daniel Hernández, directora del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Cuautlancingo (SOSAPAC), rechazó haber interrumpido el funcionamiento del sistema de agua potable y solicitó la intervención del gobernador Alejandro Armenta Mier para esclarecer la situación que enfrenta el organismo.

En conferencia de prensa, Daniel Hernández aseguró que no ha sido destituida formalmente de su cargo y que su actuación obedece al rechazo de presuntas irregularidades dentro del organismo. Detalló que el pasado 29 de abril solicitó la baja de nueve trabajadores, a quienes calificó como “aviadores”, al señalar que no se presentaban a laborar pese a estar en la nómina.

Rechazo a pagos irregulares y solicitud de auditoría

La funcionaria explicó que se negó a firmar tres cheques que le fueron entregados al no encontrar evidencia de que los beneficiarios laboraran en el Sistema Operador. “Tal vez por eso se me acusa de tener parado el Sistema, pero no es así. No voy a solapar actos de corrupción como estos”, afirmó.

Daniel Hernández también informó que el 30 de abril giró un oficio a la titular de Recursos Humanos, advirtiéndole que no tiene facultades para dar de baja a empleados y recordó que, de acuerdo con el decreto que rige al SOSAPAC, esa atribución corresponde a la dirección en caso de faltas técnicas.

Denuncias y conflictos en el Consejo de SOSAPAC

El 9 de mayo, solicitó a la Contraloría municipal una auditoría al organismo para investigar presuntas anomalías. Además, mencionó que el 21 de mayo se había programado una sesión ordinaria del Consejo del SOSAPAC, pero no se llevó a cabo por falta de quórum.

Agregó que, de acuerdo con el artículo 92, fracción II de la Ley Orgánica Municipal, los miembros del consejo tienen la obligación de asistir a las sesiones ordinarias. La próxima sesión extraordinaria fue convocada para el lunes 26 de mayo, sin embargo, denunció que una sesión extraordinaria previa fue convocada ese mismo 21 de mayo a las 12:00 horas, sin el tiempo mínimo de tres horas de anticipación que establece el reglamento.

Finalmente, Daniel Hernández señaló que ha sido señalada como responsable de la interrupción del servicio de agua en el municipio, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y reiteró su disposición para que se realice una auditoría completa al Sistema Operador.