Puebla, Pue. El Congreso local fue blindando con rejas y elementos de seguridad para impedir que un grupo de bikers ingresaran a las instalaciones para manifestar su rechazo a la regulación de motocicletas, acusan que la iniciativa de ley que se pretende aprobar cae en lo irracional, discriminatoria y violatoria a los derechos humanos, por lo que será inconstitucional.

Acusaron que la intención de colocar el número de la placa en el casco y chaleco está pensada como una medida recaudatoria y no de seguridad como los diputados locales quieren hacer creer a los ciudadanos.

Dentro de las primeras reuniones, manifestaron que todos los motociclistas propusieron hacer un padrón de motociclistas y regular los vehículos, no las personas, pero los congresistas argumentaron que “no prestarían atención a sus propuestas, porque sólo representan un pequeños sector de la población, sin importancia”.

Indicaron que en las dos primeras reuniones que tuvieron con diputados, explicaron que para que una ley sea constitucional tiene que aplicar una encuesta de proporcionalidad e igualdad, y no sólo imponer la colocación de una placa en un casco y chaleco.

Ley de movilidad podría ser inconstitucional

Explicaron que la restricción en cuanto al uso de un casco y chaleco que lleve el 30 por ciento de su material reflejante que están imponiendo es violatoria al derecho a la vestimenta, los legisladores solo quieren controlar a los usuarios de vehículos de dos ruedas.

“Si nosotros permitimos que hagan esta situación, van a seguir, controlando otras cuestiones y violando nuestros derechos humanos, es absurdo que personas que no tienen derecho que no conocen de motociclismo pretendan legislar acerca de eso. El poner un pegote al casco reduce la calidad del accesorio, se usa como accesorio de seguridad para el cuidado de nuestras vidas, ellos solo quieren eso para recaudar impuestos”, dijeron el grupo de bikers.

Los manifestantes auguraron que de aprobarse las reformas y adecuaciones a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, está en lugar de eliminar la inseguridad como lo argumentan, solo caerá en un acto de inconstitucionalidad.

Incluso dijeron que la propia diputada Grace Palomares argumentó en la mesa de diálogo que el estado cuenta con el número suficiente de cámaras de video-vigilancia para captar las placas de las motocicletas que son usadas para algún delito.

“Nos aclararon que no hay mesas de trabajo, dijeron que seguirían con su trabajo, nos cerraron una calle, están cometiendo acciones de arbitraria”, cerraron.

Mesas de Trabajo, no hay acuerdos que se respeten

Este miércoles 21 de mayo se realizó una segunda reunión entre un grupo representativo de bikers y los diputados, Laura Artemisa García Chávez, Modesta Delgado, Graciela Palomares, y José Luis Figueroa Cortes.

Se dictó un acuerdo para tratar la reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, el cual incluye:

Una mesa de trabajo donde se hable de la creación de Padrón confiable de todas las motocicletas del estado de Puebla.

La cancelación de permisos provisionales para circular, disposiciones en las que estarían involucradas la Secretaría de Movilidad, Seguridad e instituciones de Gobierno, motociclistas, y sectores sociales involucrados.

Se expuso hablar sobre la inviabilidad de portar un número de placa en chaleco y casco.

Dictamen sobre movilidad será votado el 29 de mayo

La iniciativa para regular la circulación de motocicletas, bicicletas y motopatines eléctricos está en la mesa de la Comisión Transportes y Movilidad, para tener el dictamen que permita su aprobación a más tardar la próxima semana, el 29 de mayo.

Pese a las manifestaciones en contra de bikers, Laura Artemisa García Chávez presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) formalizó la presentación bajo la premisa de reducir los delitos que se cometen haciendo uso de motocicletas, como siniestros viales.

Las siguientes disposiciones serán incluidas en la reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado:

Revisión de la cancelación de permiso provisional para motociclistas, ya que éstas son fácilmente falsificadas.

Evaluación de la edad de las personas que podrán circular para proteger a los niños , niñas y adolescentes.

Acreditar capacitación y destreza para la conducción de motos , tomando en cuenta el peso máximo que se permita en la misma.

Que las autoridades viales mejoren sus procesos y criterios para garantizar la circulación ordenada y segura de todos los vehículos en especial de las motocicletas.

Habrá un padrón de motociclistas preciso que revise el uso que se le da a las unidades.

Las reglas que se tienen que acatar son:

Solo podrán viajar los conductores salvo que su diseño y capacidad permita llevar a más pasajeros, respetando las dimensiones de la unidad. Quedando establecido en la Tarjeta de Circulación

Los cascos y chalecos de los conductores tengan adherida una calcomanía con el número de placa de la unidad .

Bicicletas y monopatines que superen los 25 kilómetros por ahora no podrán circular por vías primarias, sin peso controlado y en alta velocidad.

Obligaciones de los conductores de motocicletas:

Portar el casco con la calcomanía respectiva y el chaleco o chaqueta resistente con al menos el 20 por ciento de material reflejante y número de placa en cada uno.

“No se trata de permitir la movilidad de un lugar a otro, toda persona tiene derecho a la movilidad segura, estamos obligados a no solo escuchar todas las voces, (…) las decisiones no serán excluyentes o discriminatorias, se cuidara la urgente demanda de poner un alto a los numerosos delitos con el uso de motocicletas”.

Reforma y adición al artículo 16, impacta también los artículos 11, 12 y 19, incluye a la población no binaria cumpliendo con la igualdad entre las personas.

Los diputados que a la fecha han presentado iniciativas relacionadas con la regulación de motocicletas, son Grace Palomares Ramírez del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Modesta Delgado Juárez de Fuerza por México (FxM); José Luis Figueroa del Partido del Trabajo (PT), a quienes ya se sumó el diputado morenista, José Miguel Trujillo de Ita, y Rosalio Zanatta Vidaurri, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se dictó:

En el 2021 el 19 por ciento de decesos por accidentes viales fueron a peatones, el 15.8 por ciento a motocicletas.

En siniestros viales, un 28.5 por ciento de motocicletas fueron involucradas, lo que equivale a 23 mil 477 hechos.

En Puebla, el INEGI reportó que en el 2023 se presentaron 1 mil 225 colisiones con motociclistas.