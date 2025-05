De acuerdo con el doctor Jaime González Mendoza, presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos del Aguascalientes, solo hay 18 médicos cirujanos plásticos certificados en el estado, lo que ha ocasionado un crecimiento de clínicas que ofrecen procedimientos quirúrgicos sin contar con el personal capacitado ni con avales oficiales.

“Se ha comentado que hay al menos el doble de médicos no certificados operando, aunque no podemos dar una cifra exacta. Es un problema nacional y mundial, pero Aguascalientes no es la excepción”, afirmó.