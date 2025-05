Puebla, Pue. Este 21 de mayo se cumplen tres años del feminicidio de Cecilia Monzón, abogada y activista defensora de los derechos de las mujeres, sin que a la fecha exista una sentencia condenatoria contra López Zavala, presunto autor intelectual y sus cómplices Jair y Silvestre N.

Mujeres, activistas y amigas de Cecilia Monzón, como integrantes del colectivo “Por las Mujeres de Puebla” se manifestaron frente al Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Puebla, lugar en que se realiza la audiencia número 13, en el proceso que busca la pena máxima contra sus agresores.

“Estamos enojadas porque Cecilia Monzón fue asesinada en un ataque directo a plena luz de día, en San Pedro Cholula por ser una mujer que alzo la voz y desafío el poder, incomodo a los que perpetuán la violencia”, dijeron las activistas quienes portaron un girasol amarillo durante la manifestación.

Recordaron que hace tres años, un 21 de mayo de 2022 cuando Cecilia Monzón iba a bordo de su unidad circulando a la altura de Santiago Momoxpan le dio alcance una motocicleta en la que viajaba su aparente asesino, quien detonó varias ocasiones su arma de fuego asesinando a la activista de doble nacionalidad, España y México.

Las activistas expusieron que su enojo no sólo es por el dolor que les provoca la pérdida de Cecilia Monzón, sino por la lentitud, por las tácticas dilatorias, y la falta de acción contundente en el proceso que se abrió a partir de que los tres implicados en el feminicidio fueron detenidos.

“A tres años de su feminicidio, seguimos sin condenas definitivas para los responsables. Javier López Zavala, señalado como el autor intelectual, junto con Jair y Silvestre, presuntos autores materiales, aún no enfrentan la condena de 60 años merecen. Cada aplazamiento en el juicio, cada amparo concedido, cada maniobra legal que retrasa la justicia es una bofetada a la memoria de Cecilia y a todas las mujeres que luchamos por un mundo sin violencia. ¡Ya basta de revictimización! ¡Ya basta de proteger a los culpables!”.

Por lo anterior las activistas, exigieron al Poder Judicial de Puebla que actúe con celeridad, con firmeza, con perspectiva de género, y que imponga la pena máxima a los responsables.

De esto, Helena Monzón hizo una publicación en la que pide “no abandonar, no perder, y no olvidar”, esta lucha, que no solo va por su hermana Ceci, si no por todas aquellas mujeres que “feminicidas sin escrúpulos nos han robado”.

Ley Monzón sigue avanzando

La “Ley Monzón”, es una ley que fue aprobada en Puebla en marzo de 2023, con el que se busca proteger a las infancias y garantizar que ningún feminicida, acusado o condenado, pueda mantener la patria potestad sobre sus hijos.

En la actualidad, 17 estados de México han adoptado la “Ley Monzón”, pero la intención es que se replique en todo el país.