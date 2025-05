En el marco de la reunión mensual de Consejeros y Presidentes de todo el país de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), el presidente Dr. Octavio de la Torre de Stéffano ofreció una conferencia de prensa para abordar los temas más relevantes de la agenda de la Confederación, acompañado de la secretaria General de la Organización Miriam Souza, la Tesorera Rosa Elena García Hidalgo; protesorera Alejandra Escobedo; prosecretaria Silvia Gutiérrez Almanza, la consejera y presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), esperanza Ortega, así como Felipe Cervantes, Vicepresidente de Agencias de Viajes y presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) y la Directora de Turismo María Fernanda Valdéz.

NIDO EMPRESARIAL PARA JÓVENES

Durante el encuentro, De la Torre destacó los avances del programa NIDO Empresarial, una iniciativa de impulso a la capacitación y vinculación de estudiantes universitarios con el sector productivo. Hasta la fecha, se han registrado más de 300 alumnos inscritos y se han firmado 10 convenios de colaboración con universidades públicas de distintas regiones del país, incluyendo: Universidad Autónoma de Baja California Norte, Universidad Tecnológica de Poanas, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Instituto Campechano y Universidad de Sonora.

Además, se encuentran en proceso de firma nuevos convenios con instituciones en Quintana Roo, Hidalgo, Guerrero y la UNAM, así como acercamientos con el Instituto Tecnológico de Villahermosa y el Instituto Tecnológico de la Mixteca en Oaxaca, que han manifestado interés en sumarse al programa.

LA GRAN ESCAPADA, EL BUEN FIN DEL TURISMO

Otro de los pilares abordados fue el éxito de “La Gran Escapada – El Buen Fin del Turismo”, que ya cuenta con más de 4 mil registros y ha impulsado conferencias de prensa conjuntas entre el sector público y las diferentes Cámara de Comercio en las 27 entidades federativas, reforzando el turismo interno y promoviendo los destinos locales como motor de desarrollo económico.

Los estados participantes han sido: Tamaulipas, Morelos, Querétaro, Tabasco, Zacatecas, Yucatán, Durango, Veracruz, Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Baja California Sur, Baja California, Sinaloa, Puebla, Colima, Guanajuato, Quintana Roo, Campeche, Estado de México, Sonora, Chiapas, Coahuila, Jalisco y Guerrero.

JORNADAS DE IMPULSO A NEGOCIOS GLOBALES

También, el presidente de CONCANACO SERVYTUR resaltó los resultados de las Jornadas de Impulso a los Negocios Globales, que han fortalecido vínculos con Estados Unidos, China, Italia, Colombia, Suecia y Panamá, país con el que se han abierto oportunidades en energía, tecnología, logística y servicios.

Estas jornadas han generado ya más de 300 vinculaciones de negocios y proyecciones de inversión en al menos nueve estados de la República, en sectores como manufactura, energías limpias, servicios digitales y turismo médico.

“Nuestra visión es clara: una economía mexicana conectada, moderna y competitiva, que cree empleo, fomente el talento local y fortalezca nuestras cadenas regionales y globales de valor. México tiene todo para ser líder… y desde CONCANACO SERVYTUR, lo estamos haciendo posible”, afirmó De la Torre.

CONCANACO SERVYTUR agradece a las embajadas, cámaras binacionales, organismos de promoción y aliados institucionales por sumarse a estas iniciativas que posicionan a los negocios familiares —el corazón de la economía mexicana— en el escenario internacional.

LA VENDEDORA DE FLORES

Del 22 al 29 de mayo de 2025, el cortometraje “La Vendedora de Flores”, producido por CONCANACO SERVYTUR, se proyectará en todas las salas de Cinépolis previo a todas las funciones de todas las películas. Esta iniciativa forma parte de la campaña México Muy Mexicano, cuyo objetivo es volver al centro de nuestras raíces y promover la identidad cultural con un mensaje de orgullo y unidad empresarial. “Este proyecto no es solo arte; es también una forma poderosa de promover a México en el mundo y de trascender fronteras, como ya lo hacemos a través del voluntariado que forma parte de nuestra organización empresarial: una organización con rostro humano, de territorio, que vive en las comunidades, que escucha, que siente y que actúa”: Octavio de la Torre de Stéffano.

Esta producción ha sido reconocida internacionalmente en los festivales: Third Culture Film Festival (Nueva Zelanda) – Selección Oficial; Oniros Film Festival (Nueva York) – Ganador en la categoría Best Commercial; Cannes World Film Festival (Francia) – Nominado en Best Commercial; Berlin Kiez Fil Festival (Alemania) – Ganador en categoría Commercial & Advertising y Niagara Canada International Film Festival (Canada) – Selección Oficial en categoría Advertising.

Para cerrar la conferencia el presidente de la confederación se enorgulleció en mencionar que CONCANACO es la primera organización empresarial en recibir la autorización de uso de marca HECHO EN MÉXICO, por parte de la Secretaría de Economía Federal, por la que se inició ya la promoción de los requisitos para obtener este distintivo.

DATOS:

La CONCANACO está integrada por 258 Cámaras constituidas formalmente.

Presencia en 1857 municipios

5.2 millones de empresas y negocios familiares

Aportamos el 60.2% del PIB

Significamos 65 de cada 100 empleos formales en el país

38.8 millones de la población económicamente activa se ocupa en el sector terciario

Contamos con el 69% de empresas registradas ante el INFONAVIT

El sector terciario representa además del 60% de los ingresos tributarios de ISR y más del 77.8% del IVA

Fundadores del IMSS, INFONAVIT y FONACOT