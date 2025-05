Ante las recientes propuestas del Congreso del Estado para elevar las penas por maltrato animal, Elsa Hernández, fundadora del refugio “Ángeles de Mascota” y activista con más de dos décadas de trabajo en Aguascalientes, cuestionó la falta de voluntad política para atender esta problemática de forma real y oportuna.

“¿Por qué se han tardado tanto? ¿Por qué hasta ahorita quisieron hacer algo? (…) la política siempre va a la vanguardia, pero si no hay un tema fuerte para hacer algo, no lo hacen. Hasta que no pasan cosas muy graves es cuando el gobierno dice ‘aquí hay un punto rojo, vamos a atacarlo’”, agregó.