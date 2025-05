Durango cerró 2024 con 175 suicidios, cifra que representa un incremento respecto al año anterior, cuando se registraron 166 casos. La entidad ocupa el décimo lugar nacional en este indicador, de acuerdo con Pamela Morán, directora del Instituto Cognos.

Si bien señaló que el grupo más afectado corresponde a personas adultas de entre 25 y 60 años, apuntó que se observa con mayor frecuencia la participación de menores de edad, incluyendo adolescentes y jóvenes.

En este contexto, la diputada local Gabriela Vázquez Chacón, en conjunto con el Instituto Cognos, anunció la realización de tres conferencias con enfoque preventivo dirigidas a diferentes sectores de la población. La jornada, denominada SOS Mentes en Acción. Conversaciones que salvan, se llevará a cabo el próximo 26 de junio en el salón Mondan.

Las actividades se dividen en tres bloques: a las 4:00 p.m. se impartirá la charla Hablemos sin miedo dirigida a adolescentes de secundaria; a las 5:30 p.m., jóvenes de preparatoria participarán en la conferencia Reconoce, previene y actúa; y a las 7:00 p.m., se desarrollará la sesión Construyendo redes de apoyo, orientada a padres de familia y personal docente.

El costo de participación es de 50 pesos para estudiantes y 100 pesos para adultos. Los boletos estarán disponibles en las oficinas de la diputada Vázquez Chacón en el Congreso del Estado, en el Centro Cognos y en las pastelerías Kane.

Pamela Morán hizo énfasis en la importancia de romper estigmas en torno a la salud mental y al suicidio, al señalar que no se trata de un acto cobarde ni valiente, sino de una manifestación de sufrimiento. Destacó que muchas personas no piden ayuda por desconocimiento, miedo o por considerar que no la necesitan, pese a que, de forma directa o indirecta, la mayoría conoce a alguien que ha enfrentado esta situación.

La iniciativa, de acuerdo con la legisladora, busca promover espacios de conversación y prevención de suicidios en un entorno que permita identificar señales de riesgo y fomentar la empatía como herramienta de apoyo entre comunidades escolares y familiares en Durango.

