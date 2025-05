El periodista Julio Vaqueiro lo tuvo claro desde el inicio: 2024 no sería un año como cualquier otro. México y Estados Unidos, dos países marcados por una relación intensa y desigual, celebrarían elecciones presidenciales de forma simultánea, un fenómeno que solo ocurre cada 12 años. Desde esa coincidencia política surgió Río Bravo: México, Estados Unidos y el regreso de Trump, un libro que no solo documenta el momento, sino que busca entenderlo y proyectarlo hacia el futuro.

“Lo empecé a escribir cuando veía venir el año doblemente electoral”, dice Vaqueiro en entrevista con NW Noticias. “Me propuse observarlo con más intención, recopilar lo que iba ocurriendo en tiempo real y ver a dónde me llevaba”.

El desafío lo llevó, en efecto, a un texto que mezcla análisis político, crónica periodística y su mirada personal con un telón de fondo cargado de tensión entre dos países cuyas historias están profundamente entrelazadas.

El libro Río Bravo (editorial Aguilar, 2025) explora diferentes escenarios en materia migratoria, económica y diplomática y ofrece argumentos sobre qué pretende Trump en su nuevo mandato. También presenta un análisis sobre el estado de los migrantes y los deportados desde Estados Unidos, la tensión política por el mercado de drogas, la violencia, los ajustes a los tratados comerciales internacionales y la relación de México con el enemigo común entre republicanos y demócratas: China.

Uno de los ejes primordiales de la obra es la figura de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, quien volvió al poder con una agenda más radical, se presenta en la obra como un político que cumple lo que promete, pero que ahora lo hace sin frenos.

“Trump llegó a la presidencia esta vez recargado, masterizado. Ya no es el novato que desconocía Washington. Llegó con un plan, con el control del Congreso, de la Corte, del Partido Republicano, y no hay nadie que se atreva a decirle que no”, explica Julio Vaqueiro.

Para el autor, el peligro no solo está en lo que Trump pueda hacer, sino en la libertad casi total con la que lo puede ejecutar: “Todo lo que Trump está haciendo advirtió que lo iba a hacer. No hay sorpresas en ese sentido. Lo que impresiona es la velocidad con la que ha ocurrido todo”.

En tres meses de gobierno, reflexiona, “Trump le ha dado la vuelta al planeta, un solo hombre ha sido capaz de derrumbar las bolsas de valores en el mundo y después mandarlas para arriba con una sola publicación en redes sociales. Eso es asombroso. Pero él lo dijo, adelantó que iba a poner aranceles, ya lo sabíamos.

“Verlo en el Jardín de las Rosas [en la Casa Blanca] con esa tabla de aranceles para el mundo y observarlo firmar decretos tras decretos desde el primer día de su gobierno son muy potentes —añade—. Hasta los mayores detractores de Trump reconocen que es un genio de la mercadotecnia, de la publicidad, tiene una capacidad asombrosa para atraer la atención y todos los focos, y eso no deja de impresionar”.

UN PERIODISTA ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

Con una trayectoria de casi dos décadas en los medios de comunicación, Julio Vaqueiro es un periodista mexicano avecindado en Estados Unidos y reconocido por su amplia cobertura de temas políticos, sociales y migratorios en aquel país y en América Latina. Actualmente, desde 2021, es el titular de Noticias Telemundo, noticiario al que arribó luego de trabajar como corresponsal internacional y cubrir desde elecciones presidenciales hasta desastres naturales y conflictos sociales.

En Río Bravo el periodista no se queda solo en el análisis estadounidense. Observa también con atención el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum en México, otra figura que llegó al poder con amplio respaldo legislativo.

“Siempre es bueno que haya balances y controles sobre el poder, eso es fundamental”, señala. “Los tres poderes deben servir como un control uno del otro, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, y esa es una de las grandes preguntas de nuestros tiempos: ¿qué va a pasar con las democracias? ¿Al final del gobierno de Sheinbaum y de Trump cómo quedará la democracia de ambos países?”.

Esa preocupación por el equilibrio de poder atraviesa el libro y se vincula con una inquietud mayor: el futuro de las democracias en un mundo donde los liderazgos fuertes y unilaterales ganan terreno. “Esas son grandes preguntas y las planteo en el libro —reflexiona Vaqueiro—. Entre los temas que están sobre la mesa están los de siempre, migración, seguridad, comercio, pero también el de la democracia que está en juego no solo en esta región, sino prácticamente en todo el mundo”.

La rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China también tiene un lugar central en Río Bravo. En un momento en que Washington parece no lograr consensos internos se asoma un enemigo que une a republicanos y demócratas: China. México, por su parte, se encuentra justo en medio de esa tensión entre potencias mundiales.

“Otra vez México se pone en el centro de la atención y en un papel muy complicado. En un Washington tan dividido y polarizado, en donde nadie se pone de acuerdo en nada, hay un asunto que lo une, China, que es clave en temas de fentanilo y comercio, y eso une mucho a los dos partidos”, advierte Vaqueiro.

Ese contexto convierte cada decisión mexicana en un acto diplomático de alto riesgo. Y en cada uno de los grandes temas —comercio, migración, seguridad— México aparece como actor clave. “La presencia de China en el continente es cada vez más evidente: en México, en América Latina, en el Canal de Panamá, así que la rivalidad entre China y Estados Unidos es clarísima y México queda en medio, en una posición complicada porque China es su segundo socio comercial. A ver qué decisiones toma el gobierno mexicano”, añade el periodista.

“TRUMP SIEMBRA MUCHÍSIMO MIEDO EN LAS COMUNIDADES MIGRANTES”

Vaqueiro también aborda con especial cuidado el tema migratorio. Tras explicar que Trump ha intensificado las deportaciones, aunque con expectativas numéricas difíciles de cumplir, lo que sí ha logrado es generar miedo: “Trump llegó al poder prometiendo deportaciones masivas. Dijo que iba a deportar a 20 millones de migrantes, después decía que 1 millón al año, que son números imposibles. Quizá no logre los números que prometió, pero el solo hecho de intentarlo y de crear todo un espectáculo alrededor de estos arrestos siembra muchísimo miedo en las comunidades migrantes”.

Ese miedo, señala, “es palpable entre muchos migrantes sin documentos, incluso aquellos que cruzaron de forma regular, utilizando los mecanismos que estaban disponibles, pero que hoy Trump no quiere aceptar. Esos migrantes también están en peligro y ese peligro ha sembrado muchísima incertidumbre y temor”.

Además, advierte que, mientras otros países enfrentan la baja natalidad promoviendo la migración, Estados Unidos parece empeñado en cerrarse. “Trump incluso quiere eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Eso es atacar el corazón del sistema estadounidense, que se ha construido sobre la idea de que todos pueden ser parte de Estados Unidos.

“Tú puedes ser un migrante irregular en Estados Unidos, tener un hijo en Estados Unidos y tu hijo ya es estadounidense —continúa—. Eso hace que generaciones tras generaciones vayan adquiriendo los mismos derechos y todo el mundo sea igual en ese país. Y es una de las grandes razones por las que Estados Unidos funciona como funciona y es tan diverso y a la vez tan capaz de trabajar en conjunto, a pesar de tantas diferencias que hay entre su población”.

Aunque Río Bravo es una obra cargada de información, datos y hechos históricos y actuales, también es profundamente personal. Vaqueiro se reconoce como un periodista migrante cuya experiencia se filtra en cada página de su libro. “Este es un libro reporteado que parte de mi experiencia, de lo que he visto, de las personas con las que he hablado, de las coberturas en las que he participado”, explica. “Entonces, inevitablemente, tiene en ocasiones mi punto de vista, mis propias descripciones, mi perspectiva. No es una obra académica, sino una mezcla de datos y hechos con mi experiencia personal y la experiencia de muchos otros migrantes que viven en Estados Unidos”.

El resultado es una obra que no solo analiza, sino que también conecta emocionalmente. Hay referencias a la música, la comida, el arte mexicano. “Tiene un aire de nostalgia”, reconoce el autor. En ese contexto, ¿qué espera Vaqueiro que los lectores se lleven de Río Bravo? La respuesta es clara: “Quiero que ayude a entender cómo llegamos hasta aquí y qué viene después —concluye—. Y que nos haga ver que nuestra relación con Estados Unidos es inevitable, pues estamos unidos por casi 40 millones de personas de origen mexicano que viven allá. Son el hilo más fuerte que tenemos”. N

