Durante una reveladora Master Class que trascendió las expectativas, el aclamado director mexicano Guillermo del Toro y el renombrado compositor francés Alexandre Desplat ofrecieron una inmersión profunda en el proceso creativo que une música y cine. Ante una audiencia cautivada en el Festival de Cannes, la dupla desglosó su filosofía artística, revelando cómo la emoción y la musicalidad intrínseca de una escena son la verdadera brújula para la composición de un score.

Durante poco más de una hora, la conversación se centró en sus colaboraciones más icónicas, desde la oscarizada La forma del agua hasta la aclamada Pinocho, y ofreció un adelanto exclusivo de su próximo proyecto: la esperadísima adaptación de Frankenstein. Del Toro, conocido por su visión única, sorprendió al público al desmentir la etiqueta de “terror” para su Frankenstein, en línea con su perspectiva artística.

“No imagino mis películas a partir de su género cinematográfico”, afirmó Del Toro, director de Cronos y Pacific Rim.

“Hace poco me preguntaron si Frankenstein será una película de terror y les respondí que no. Nunca considero que estoy haciendo una película de terror. Para mí es una película increíblemente emocional, tan personal como todo lo demás que he hecho. Es sobre ser padre, ser un hijo”.