Ante el incremento de las temperaturas en todo el país, donde Aguascalientes podría alcanzar hasta los 40 °C, el Instituto de Servicios de Salud del estado (ISSEA) hizo un llamado urgente a la población para extremar precauciones debido al incremento de casos por golpes de calor.

La directora de Servicios de Salud, la Dra. Yarel Barba, advirtió que ya se registraron algunos casos de golpe de calor, especialmente en sectores vulnerables como menores de cinco años y adultos mayores.

Entre las recomendaciones clave está evitar la exposición al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas, mantener una hidratación constante y vestir ropa ligera y de colores claros.

Barba informó que se han atendido pacientes con síntomas de deshidratación, aunque ninguno en estado grave, no obstante, destacó que alrededor del 5% de las urgencias atendidas recientemente están relacionadas con síntomas de golpe de calor, aunque no precisó una cifra exacta.

“Tuvimos algunos pacientes, sobre todo menores de 5 años y mayores de 65, que no han tenido una hidratación correcta. Afortunadamente, con una buena rehidratación han respondido sin necesidad de atención mayor”, explicó.

Sobre cómo identificar un golpe de calor, la especialista explicó que algunos de los síntomas principales son:

“Puede provocar la muerte si no se atiende, aunque no necesariamente. Pero sí puede llevar a complicaciones graves si no se trata a tiempo”, advirtió.