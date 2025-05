El juicio por la muerte del legendario exfutbolista Diego Armando Maradona en Argentina fue suspendido este martes 20 de mayo por una semana, luego de que una de las juezas fuera cuestionada por supuestamente haber participado en la producción de un documental sobre el caso.

El fiscal Patricio Ferrari solicitó la suspensión temporal del juicio, que se celebra desde principios de marzo en San Isidro (norte de Buenos Aires), “para resolver un tema que aparece trayendo aparejada gravedad institucional”.

El pedido de freno, que podría derivar incluso en la anulación del juicio actual, tiene que ver con el presunto ingreso de cámaras a las audiencias. Desde la segunda audiencia está prohibido filmar, por lo que la fiscalía deberá investigar ahora si esta norma fue violada y si la magistrada Julieta Makintach tiene algún tipo de relación con el supuesto incumplimiento.

Además, en la audiencia del martes se presentaron dos pedidos de recusación contra Makintach: uno por la presunta connivencia con los documentalistas y otro por parcialidad. Ambos recursos serán resueltos por el tribunal dentro de una semana.

Las recusaciones fueron presentadas por las defensas de dos de los siete profesionales de la salud que enfrentan este juicio por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente.

Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en Tigre, en la provincia de Buenos Aires.

El “Diez” —por haber usado generalmente el número 10 en su camiseta— murió por un edema pulmonar cuando recibió atención médica en casa luego de una operación neurológica a la que había sido sometida dos semanas antes.

De ser hallados culpables, los imputados se arriesgan entre ocho y 25 años de prisión. Una octava enfermera será procesada en un juicio aparte. Todos defienden su inocencia.

En una última declaración, el director de la clínica que operó al exastro poco antes de su muerte, Pablo Dimitroff, sostuvo que la internación domiciliaria “no era una opción válida para Diego Armando Maradona debido a que la leyenda del futbol tenía conductas autolesivas”.

“No comía como corresponde, tomaba cosas que no le hacían bien, no cumplía con la toma de medicación, no se levantaba de la cama, estaba despierto de noche y dormía de día. Nos parecía que el domicilio no era el lugar adecuado para la continuidad del tratamiento”, dijo Dimitroff. N