Entre los millennials (nacidos entre 1981 y 1997) y la generación Z (de 1998 a 2012) es habitual el uso de una jerga conversacional (lenguaje informal) que refleja sus intereses, emociones y visión del mundo. En las últimas semanas varios términos han ganado popularidad en redes sociales, especialmente en TikTok. Expresiones como “migajas”, “migajero” y “síndrome de la paloma” se han vuelto virales. Aunque suenen novedosas, estas conductas tienen un respaldo psicológico y se conocen como breadcrumbing, una forma de manipulación emocional. ¿Qué abarca este concepto?

“Me quedé dormida afuera de su casa porque no quería abrirme y en la mañana me despertó la chava con la que me engañaba; ella misma me llevó a casa”, compartió una usuaria de TikTok.

Otro joven relató: “El día que la descubrí se enojó porque le encontré mensajes con otra persona y al día siguiente la acompañé a comprar una postday (pastilla del día después). Me electrocutó con su teaser porque yo no dejaba de llorar”.

Una tercera historia dice: “Me hizo llorar porque me había engañado. Estábamos afuera de mi casa, me puse de rodillas; lo agarré de la pierna para que no se fuera, le dije que yo haría lo posible por parecerme a su amante”.