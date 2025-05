Puebla, Pue. El diputado local, Miguel Márquez Ríos afirmó que se mantiene “limpio” de cualquier investigación sobre algún delito relacionado con tráfico de criptomonedas como se le acusa.

Miguel Márquez Ríos atribuyó a un Grupo Disidente, las acusaciones que se han empezado a filtrar en su contra, esto por intereses político-electorales, haciendo uso de difamaciones hasta montajes de su persona.

El congresista del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por el Distrito 02 de Huauchinango dijo estar dispuesto a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se haga cualquier investigación y así poder limpiar su nombre.

“Lo he dicho, estamos abiertos que se abran investigaciones, que lo demuestren, no que hagan fotografías montadas, (…) que pongan donde estamos involucrados, no madamas que digan rumores, y rumores y rumores que hasta el día de hoy estamos así, esas acusaciones vienen desde febrero y estamos en mayo”, dijo Miguel Márquez Ríos.

Confirma actividad en sector eléctrico

Precisó que se dedica al sector eléctrico con plantas de recuperación, del cual conoce a la perfección como desde el 2009 se tiene un problema grande en la Sierra Norte de Puebla, donde se dejó de pagar la energía eléctrica.

Márquez Ríos explicó que desde el 2009 los tres municipios de Juan Galindo, Huauchinango, y Ahuazotepec dejaron de pagar la luz, porque estaban dentro de Luz y Fuerza del Centro pero al extinguirse esta empresa, dejaron de llegar los recibos oficiales.

Lo que originó que desde el 2015 surgiera el movimiento Ciudadanos Unidos que está en contra de la circulación de los llamados “recibos locos”, donde se cobra a las familias cantidades irregulares por supuestos adeudos de los mismos consumidores.

Relación con alcalde de Ahuazotepec bajo sospecha

Miguel Márquez Ríos fue señalado de tener vínculos con el alcalde con licencia de Ahuazotepec, Alfredo Ramírez Hernández, a quien le fue cateado un inmueble, operativo en el que fue detenido su hijo Alfredo Tadeo N., al haber halló un arma, 79 cartuchos, seis cargadores, marihuana y cristal.