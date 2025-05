El actor estadounidense Denzel Washington protagonizó un tenso cruce con un fotógrafo mientras caminaba por la alfombra roja del 78º Festival Internacional de Cine de Cannes, en Francia. El video del momento se viralizó rápidamente en redes sociales, acumulando más de 3,1 millones de visualizaciones y cientos de comentarios.

Newsweek contactó al representante de Washington para obtener una declaración, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

El Festival de Cannes, uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del mundo, se celebra cada año en la ciudad francesa del mismo nombre y es exclusivo por invitación. En él se presentan estrenos internacionales de películas de todos los géneros y países.

Denzel Washington, de 70 años, asistió a la gala como parte del elenco de su nuevo filme Highest 2 Lowest, acompañado del rapero y actor A$AP Rocky y del director Spike Lee. El intérprete neoyorquino es conocido por su amplia trayectoria en el cine, con títulos icónicos como Día de entrenamiento, El justiciero, Malcolm X, Fences y El libro de Eli. Ha sido galardonado con dos premios Óscar, tres Globos de Oro y un Tony.

Durante su paso por la alfombra roja el lunes, Washington mantenía una conversación distendida con A$AP Rocky y Spike Lee cuando se produjo el incidente con un fotógrafo. En un video publicado por el New York Post, se ve al actor increpando al fotógrafo con un rotundo “¡basta!”, mientras este reacciona con una sonrisa nerviosa.

Denzel Washington appeared to have a tense exchange on the “Highest 2 Lowest” red carpet at the 78th annual Cannes Film Festival. 🎥: Getty pic.twitter.com/NirZELEloi

— New York Post (@nypost) May 19, 2025