Con la voz entrecortada, vestida de luto y visiblemente afectada, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, se pronunció este martes para condenar el asesinato de Ximena Guzmán, su secretaria particular, y de José “Pepe” Muñoz, asesor del gobierno capitalino. El doble homicidio, ocurrido en plena vía pública, sacudió el centro político de la capital mexicana y generó una ola de indignación.

“Me siento muy triste por la pérdida de Ximena, Pepe, con quienes por muchos años compartimos anhelos y lucha por transformar primero Iztapalapa y ahora la Ciudad de México”, expresó Brugada entre lágrimas. “Ximena era una mujer maravillosa, incansable, muy buena. Y a Pepe lo conozco casi desde niño. Es una de las personas más inteligentes que he conocido y sumamente responsable”, añadió.

El mensaje de la mandataria fue pronunciado en un ambiente solemne ante un gabinete también de luto. Rostros visiblemente consternados, miradas perdidas y lágrimas acompañaron el emotivo homenaje que concluyó con un minuto de silencio en memoria de los dos funcionarios asesinados.

BRUGADA: “NO HABRÁ IMPUNIDAD”

Brugada aseguró que, desde el primer momento del ataque, tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México iniciaron una investigación a fondo.

“Este acontecimiento se investiga con el mismo rigor con el que las instituciones realizan su trabajo todos los días. Investigar, esclarecer y garantizar que no haya impunidad es nuestro compromiso”, enfatizó.

La jefa de Gobierno también agradeció el respaldo inmediato de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su gabinete federal, quienes, dijo, han colaborado activamente desde que se conoció la noticia. “También agradezco las múltiples muestras de solidaridad que hemos recibido de la ciudadanía y de distintas instituciones”, subrayó.

UN ATAQUE QUE SACUDE A LA ADMINISTRACIÓN CAPITALINA

El atentado ocurrió en Calzada de Tlalpan, una importante arteria de Ciudad de México. Las primeras versiones indican que fue una agresión directa y que los responsables se movilizaban en motocicleta. Las autoridades están revisando cámaras de videovigilancia para identificar a los autores materiales del crimen.

Tanto Guzmán como Muñoz eran integrantes del partido Morena, el mismo de Brugada y de la presidenta Sheinbaum, y formaban parte del círculo más cercano de la jefa de Gobierno. El doble asesinato ha generado preocupación sobre el nivel de inseguridad y violencia política que afecta incluso a altos funcionarios.

“SEGUIREMOS CON LA TRANSFORMACIÓN DE ESTA CIUDAD”

A pesar del dolor y la conmoción, Brugada afirmó que su administración no se detendrá. “Este gobierno continuará con su lucha implacable contra la inseguridad y con el compromiso de todo el gabinete de seguir trabajando intensamente para continuar con la transformación de esta gran ciudad”, aseguró.

La mandataria dejó claro que la pérdida de Ximena Guzmán y José Muñoz no solo es una tragedia personal y política, sino también una prueba de fuego para las instituciones de justicia y seguridad en la capital mexicana. N

