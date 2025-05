Puebla, Pue. El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga negó que exista algún vínculo por prácticas delictivas entre el diputado local de esta fuerza política, Miguel Márquez Ríos y el alcalde con licencia de Ahuazotepec, Alfredo Ramírez Hernández.

Jaime Natale Uranga negó que la ausencia a las sesiones del Congreso local, del diputado representante del Distrito 02 de Huauchinango tenga relación alguna con la detención, por temas de narcomenudeo, de Alfredo Tadeo N., hijo del edil del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“El diputado no lo he podido ver, tiene un tema de salud por eso no vino a la sesión pasada, pero no hay ninguna investigación, inclusive algunas notas de algún cateo están completamente fuera de lugar, no fue así, he hablado con él, estamos tranquilos, lo respaldamos, insisto, vamos a verlo, vamos a platicar, no me quiero adelantar, no quiero hablar de supuestos.

Bajo este contexto, Jaime Natale Uranga reconoció que ningún partido político está exentó de tener en sus filas a un alcalde o diputado que arrastre investigaciones por diversas irregularidades o la comisión de algún delito, como ha pasado en los últimos cinco municipios de Ciudad Serdán, Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires, Cuautempan y Ahuazotepec.

No obstante pidió no “juzgar” a un partido político en particular por haber postulado perfiles, que después ya estando en el cargo salga a la luz alguna investigación judicial en su historial.

Respaldó las acciones que se están llevando a cabo por el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado (FGE) con las órdenes de cateo y detenciones de ediles relacionados con algún delito, sin que esto tenga que ver con los partidos políticos que siglaron a los mismos.

“Ningún partido está exento a tener alcaldes o alcaldesas que tengan algún vínculo o investigación, tampoco hay que darnos golpe de pecho, no sería justo, prudente o responsable poder señalar a un partido por haber postulado o siglado a un candidato, buscamos que lejos del color, dejando a un lado lo político, haya gobernabilidad”, dijo Jaime Natale Uranga.

Indicó que el PVEM va por la misma línea del Gobierno del Estado para que en Puebla se tenga “cero impunidad, cero delincuentes y crimen organizado en la política”.

Este fin de semana se dio a conocer que la FGE había cateado la casa del alcalde de Ahuazotepec, Alfredo Ramírez Hernández, quien se presume tiene una relación política con el diputado del PVEM en la LXII legislatura del Congreso local, Miguel Márquez Ríos.

La relación que se le vincula de acuerdo a las publicaciones de la Revista Proceso es que el congresista poblano, identificado como integrante de la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), supuestamente operaba “granjas de criptomonedas con huachicoleo eléctrico”, dice parte de la publicación del texto.

Cinco municipios sin alcaldes

Es importante mencionar que de los cinco los municipios que a mediados de mayo de este 2025 que se han quedado sin alcaldes, tres fueron siglados durante el pasado proceso electoral 2023-2024, por Movimiento Ciudadano (MC), uno por el Partido del Trabajo (PT), y el más reciente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los municipios de MC corresponden a San Nicolás Buenos Aires con Ramiro González Vieyra; Ciudad Serdán con Uruviel González Veyra y Tlachichuca con Giovanni González Vieyra, mientras que del PT Cuautempan con Gerardo Cortés Caballero, y de Ahuazotepec del PRD con Alfredo Ramírez Hernández.