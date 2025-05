Durante su participación en el Festival de Cannes, el actor Pedro Pascal lanzó un mensaje contundente: “Jodamos a las personas que intentan asustarnos”, en referencia a quienes buscan intimidar a voces críticas en Hollywood, particularmente por hablar en contra del expresidente Donald Trump.

Al ser cuestionado sobre el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el exmandatario, la estrella de The Last of Us y Narcos reconoció que le resulta aterrador pronunciarse sobre estos temas, especialmente en el contexto de la industria del entretenimiento. “Es muy aterrador para un actor que participa en una película hablar de temas como este”, afirmó Pascal, de 50 años.

Pedro Pascal at #Cannes when asked about America’s political chaos: “Fear is the way that they win, so keep telling the stories and expressing yourself and fighting. F*ck the people that try to make you scared and fight back. Don’t let them win.” https://t.co/DE7phlFjB5 pic.twitter.com/KwVJsg0zuN

— Variety (@Variety) May 17, 2025