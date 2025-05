El pasado jueves 15 de mayo, la Universidad Iberoamericana dio inicio a la celebración por los 70 años de su Departamento de Diseño, uno de los más influyentes en el país, con el evento especial “Diseño sin filtro: 70 años de creatividad extrema. Historias reales de diseñadores de la IBERO”, llevado a cabo en el Museo Kaluz de Ciudad de México.

A través de charlas íntimas, anécdotas conmovedoras y reflexiones sobre el error como parte esencial del proceso creativo, la comunidad universitaria —integrada por egresados, estudiantes, docentes y autoridades— conmemoró siete décadas de legado proyectado hacia el futuro.

A diferencia de los formatos tradicionales centrados en logros y reconocimientos, “Diseño sin filtro” apostó por la autenticidad. Cinco egresados compartieron las luces y sombras de sus trayectorias profesionales, evidenciando que los tropiezos, dudas y momentos difíciles son también semillas de innovación y reinvención.

“El diseño me encontró a los 19 años y desde entonces no me he separado de él. Ser diseñadora es tener un superpoder: imaginar dimensiones de la realidad que aún no existen”, comentó Adriana Soto, diseñadora y referente del lujo artesanal mexicano.