Justin Bieber llegó a amasar una fortuna estimada entre los 500 millones y 1,000 millones de dólares durante su meteórica carrera como el mayor ídolo pop del mundo. Sin embargo, según una nueva investigación de TMZ, todo ese dinero se esfumó, y Bieber terminó en una situación financiera tan crítica que se vio obligado a vender los derechos de su catálogo musical por 200 millones de dólares en diciembre de 2022.

El documental TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber, que se lanzó para la plataforma Hulu, revela que personas cercanas al cantante aseguraron que en 2022 estuvo al borde del “colapso financiero”. La venta de su catálogo no fue una jugada estratégica a largo plazo, sino una decisión desesperada motivada por su estado económico.

Fuentes consultadas por TMZ señalan que su mánager de toda la vida, Scooter Braun, le advirtió que no era el momento adecuado para vender. Incluso le aconsejó esperar al menos hasta enero de 2023 para beneficiarse de un alivio fiscal. Pero Justin, impaciente y presionado por la situación, optó por vender antes de que terminara el año.

OTROS FAMOSOS QUE HAN VENDIDO SU CATÁLOGO MUSICAL

Esta ola de ventas responde a varios factores: desde la estabilidad de ingresos en una era de streaming, hasta razones fiscales o personales, como la jubilación anticipada o la gestión del legado artístico.

Bob Dylan cerró un acuerdo histórico con Universal Music por unos 400 millones de dólares.

Bruce Springsteen vendió su catálogo a Sony por aproximadamente 500 millones de dólares, la cifra más alta hasta ahora.

Shakira vendió sus derechos a Hipgnosis Songs Fund, incluyendo 145 canciones de toda su carrera.

Neil Young también firmó con Hipgnosis, cediendo el 50% de su catálogo.

Stevie Nicks vendió una participación mayoritaria de su obra a Primary Wave por cerca de 100 millones de dólares.

Red Hot Chili Peppers se unieron a la tendencia al vender su catálogo a Hipgnosis en un acuerdo estimado en 140 millones.

Aunque cada vez más artistas están monetizando sus catálogos, Bieber se convirtió en el más joven en hacerlo, y según la investigación, su bancarrota fue un factor clave en esa decisión.

El documental también aborda otros aspectos fundamentales de su vida reciente, como su salud mental, el estado de su matrimonio, su estrecha relación con una iglesia cristiana y el incierto rumbo de su carrera artística. La producción pinta un retrato complejo de una estrella que lo tuvo todo, pero cuya historia aún está lejos de concluir. N

