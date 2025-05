Ante el incremento de casos de sarampión en el país, la Secretaría de Salud de Guanajuato reforzó la vigilancia epidemiológica, aunque confía en que la alta cobertura de vacunación en el estado permitirá evitar un brote masivo.

Gabriel Cortés Alcalá, titular de la dependencia, aseguró que aunque se prevé que en las próximas semanas puedan presentarse más casos aislados, la situación está controlada gracias a la inmunización.

“Esperamos que en las próximas semanas se presenten más casos como se ha estado presentando en el resto del país, pero quizá un poco menos porque somos ejemplo nacional en cuanto a vacunación y eso nos va a ayudar mucho para combatir la enfermedad”, afirmó.

El funcionario estatal recordó que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas, ya que una sola persona puede infectar hasta a ocho personas si no están protegidas.

“El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, y por eso se caracteriza, porque en poco tiempo puede llegar a contagiar a muchas personas. Una persona puede contagiar a ocho tranquilamente”, explicó.

No obstante, subrayó que la vacunación es la herramienta más eficaz para reducir el riesgo de complicaciones graves.

“La vacunación no garantiza que no te enfermes, pero sí garantiza el no ponerte grave por la enfermedad, eso es lo más importante”, destacó.

Por ahora, la Secretaría de Salud mantiene campañas de vacunación y vigilancia activa para contener cualquier posible brote y garantizar la protección de la población más vulnerable.