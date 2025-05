El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este viernes un nuevo y virulento ataque desde su red Truth Social, esta vez dirigido al icónico músico Bruce Springsteen, a quien calificó de “imbécil prepotente” y “sobrevalorado”, en respuesta a los comentarios que el artista hizo en su concierto del miércoles en Manchester, Reino Unido.

Springsteen, conocido por su activismo y su firme oposición al trumpismo, inauguró la gira europea de ‘Land of Hope and Dreams 2025’ con un discurso en el que acusó al actual Gobierno estadounidense —liderado por Trump tras las elecciones de 2024— de ser “corrupto, incompetente y traidor”.

El cantautor se posicionó frente a miles de asistentes en el Co-op Live de Manchester.

Bruce Springsteen speaks the truth about what’s happening in America pic.twitter.com/F52oeUy5OO

