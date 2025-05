Hadi Matar, el autor del ataque que casi le cuesta la vida al escritor Salman Rushdie en 2022, fue condenado este viernes 16 de mayo a 25 años de cárcel por intento de asesinato, la máxima pena a la que se exponía.

El escritor británico-estadounidense de origen indio estuvo semanas debatiéndose entre la vida y la muerte tras el ataque con cuchillo en un centro cultural en el estado de Nueva York, en el que perdió el ojo derecho que ahora cubre con un cristal oscuro en sus lentes.

El agresor, un estadounidense de origen libanés de 27 años, fue declarado culpable de intento de asesinato y agresión por un jurado popular en febrero, al término de un juicio de casi cuatro semanas en el que declaró el escritor. El juez David Foley, del tribunal del condado de Chautauqua, le impuso el viernes la pena máxima prevista por los delitos imputados.

“Hadi Matar fue condenado a 25 años más cinco años en libertad vigilada por intento de asesinato y otros siete años de cárcel y tres años de libertad vigilada por agresión”, condenas que se cumplirán al mismo tiempo, precisó el tribunal en un mensaje enviado a la agencia de noticias AFP.

Conoce más del tema: ‘Cuchillo’, el nuevo libro de Salman Rushdie sobre el atentado donde perdió un ojo

Matar asestó al autor de Hijos de la medianoche una docena de puñaladas en el rostro, el cuello y el abdomen el 12 de agosto de 2022, cuando el escritor se disponía a dar una conferencia ante unas 1,000 personas sobre la protección de la libertad de los escritores, en Chautauqua, una apacible localidad en la frontera con Canadá.

Rushdie había recibido varias amenazas de muerte desde que su obra Los versos satánicos fue declarada blasfema en 1989 por el entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, quien decretó una fetua (edicto religioso) en la que pedía a los musulmanes del mundo matar al escritor. Tras la fetua, Rushdie vivió recluido y con escolta en Londres durante una década. Los últimos 20 años residió con cierta normalidad en Nueva York.

“ME SORPRENDIÓ SOBREVIVIERA SALMAN RUSHDIE”

Matar también está acusado por un tribunal federal de “actos de terrorismo” por proporcionar apoyo y recursos al movimiento chiíta libanés Hezbolá, vinculado con Irán, y que respaldó la fetua. Las autoridades de este país han negado cualquier implicación.

Antes del juicio, Matar declaró que solo había leído dos páginas de Los versos satánicos, suficiente para considerar que el autor había “atacado al Islam”.

El equipo jurídico de Matar había tratado de impedir que los testigos presentaran a Rushdie como víctima de una persecución por la fetua iraní, que pedía su asesinato por blasfemar en su obra antes mencionada.

Rushdie contó esta experiencia en un libro autobiográfico, titulado El cuchillo, que fue publicado en 2024. Al declarar como testigo en el juicio a su agresor, Rushdie contó que creyó morir tras las cuchilladas.

Matar estuvo “muy cerca” de matar a Rushdie, declaró el fiscal Jason Schmidt en la apertura del juicio. El autor del ataque fue detenido en el lugar de los hechos. Pocos días después del atentado, fue entrevistado desde la cárcel por el tabloide New York Post, al que confesó que estaba “sorprendido” de que Rushdie hubiera sobrevivido.

Sin embargo, no dijo si se había inspirado en la fetua emitida en 1989 por el ayatolá Jomeini, líder de Irán en aquel momento, pero subrayó que no le gustaba y le criticó por haber “atacado al Islam”. Henry Reese, cofundador de “Pittsburgh City of Refuge”, un proyecto para ayudar a escritores en el exilio, también resultó herido en el atentado. N

(Con información de AFP)