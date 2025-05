El diputado local Emanuelle Sánchez Nájera, asegura, a dos semanas de que se lleve a cabo la jornada electoral, que la elección será “un fracaso”, y avizora que la ciudadanía no saldrá a las urnas.

“Yo creo que tienen que hacer lo que crean congruente: más allá de si debería hacerlo o no, no lo van a hacer. Es un proceso complejo, está diseñado para el fracaso, electoralmente ni siquiera van a tener una casilla cerca” mencionó.

Sin embargo, señala que en actos de responsabilidad personal, él sí votará. Además, admite que por ley, los llamados a la sociedad a participar en la elección no están prohibidos, tampoco para servidores públicos. Por lo tanto, la visita de Gerardo Fernández Noroña este viernes en Aguascalientes no puede ser denunciada.

Por otro lado, al preguntarle sobre la cercanía de algunas candidaturas con funcionarios de la administración estatal y municipal, así como con el propio partido blanquiazul, el legislador se limitó a responder lo siguiente:

“Lo que yo he estado sosteniendo es que es un trabajo arduo que tiene que sacar el IEE adelante por una razón: no hay un elemento que especifique cómo se castiga este tipo de conductas. La ley no lo prevé. A quién le queda la posibilidad de sancionar este tipo de conductas es al propio Instituto, tanto el nacional como el local.” dijo.