Esta mañana, decenas de activistas se manifestaron en el Congreso del Estado de Aguascalientes, para exigir penas más severas en casos de maltrato animal, pues las penas actuales por este crimen en la entidad son de las más bajas del país (aunque el delito está tipificado como “Atentados al equilibrio ecológico dolosos” y no bajo la figura de “Maltrato animal”), con sanciones que pueden ir de 1 a 3 meses de prisión y multas de 10 a 50 días.

Al respecto, la presidenta de la Asociación Ángeles con Patitas, Priscila González Alvarado, informó que además del aumento en los casos de maltrato físico contra animales de compañía, se ha detectado un creciente número de casos de zoofilia en la entidad. Uno de los más recientes, ocurrió en el fraccionamiento Villamontaña, donde una perrita llamada Perlita fue agredida sexualmente.

“La zoofilia ha crecido muchísimo, muy fuerte. Yo ya había encontrado perritos así agredidos, pero no dábamos con los responsables. En el caso de Perlita, el señor vivía a unas calles de mi casa”, lamentó.

Según González Alvarado, este tipo de casos son más frecuentes en comunidades rurales de Aguascalientes, como Calvillo, Jesús María, San José de Gracia, Rincón de Romos y Asientos.

“Allá necesitamos mucha conciencia, mucha plática, mucho todo, para que la gente se quite eso de que los animales son una cosa, una propiedad”, comentó.

En ese sentido, la activista urgió al Congreso local a aprobar reformas legales que aumenten las penas por maltrato animal. La propuesta de la asociación contempla que las penas mínimas se fijen a partir de tres años de cárcel, con un máximo de hasta seis, además de multas más severas.

“Por lo menos la mínima debe ser de dos a tres años, ya con eso sí les pesa un poco más a los maltratadores. Que vean que no es fácil volver a agredir a un animalito”, indicó.

Sobre la impunidad en hechos de crueldad animal, González Alvarado afirmó, “jamás ha habido un detenido real”, incluyendo el agresor de Loba, la perrita que fue atacada con un machete en el municipio de Calvillo.

“El señor se presentó por su propio pie, entonces no hay detenidos reales, eso nos dicen. Por eso exigimos una ley firme, con penas reales. Ya no basta con que nos escuchen, queremos acciones. Ya no queremos ver más animales mutilados, violados, asesinados sin justicia”, concluyó.