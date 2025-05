Pese a que cuentan con la capacidad logística necesaria, la representación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Aguascalientes, confirmó que no llevará a cabo foros con las candidaturas del actual proceso electoral para elegir a personas juzgadoras y magistraturas.

El presidente de este organismo, Juan Carlos Soledad Pérez, opinó que la elección judicial no es positiva para la democracia de nuestro país, por lo que a nivel nacional acordaron no convalidar este proceso a diferencia de otros años, cuando se involucran con la realización de debates.

“No queremos convalidar un proceso que creemos que no es bueno para la democracia, para el país y para que se juzgue de manera profesional o eficiente. Cada uno de nuestros asociados tendrá la libertad de decidir si participa o no, pero no nos vamos a involucrar directamente” postuló.