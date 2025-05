El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la aceptación de un avión Boeing 747 por parte de Catar, el cual comparó con la Estatua de la Libertad.

El mandatario compartió una publicación en la plataforma Truth Social donde mencionó que la estatua fue un regalo de Francia a Estados Unidos. La publicación incluyó una imagen editada que mostraba la estatua con un cartel alrededor del cuello que decía: “Regalo de una nación extranjera”.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

La donación de un avión Boeing de 400 millones de dólares por parte de Catar a Donald Trump ha suscitado escrutinio legal y ético, así como críticas tanto de demócratas como de republicanos. Algunos afirman que aceptar un regalo tan generoso viola la cláusula constitucional sobre emolumentos extranjeros, mientras que otros lo ven como un intento de comprar influencia de Catar.

Varios aliados de Trump, incluidos los senadores Josh Hawley y Rand Paul, han roto con el presidente por sus planes de aceptar el avión. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, declaró que suspenderá todas las nominaciones al Departamento de Justicia en el pleno del Senado hasta obtener más respuestas sobre el avión donado.

QUÉ SABER

Trump ha defendido repetidamente la aceptación del avión en medio de los retrasos en el programa Air Force One de Boeing. En declaraciones a Sean Hannity de Fox News, a bordo del Air Force One durante su viaje a Oriente Medio de este martes 13 de mayo, el presidente se quejó de que el Air Force One no era tan bueno como los aviones pilotados por algunos líderes árabes.

“Cuando aterrizas y ves Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, y ves todo esto, tienen principalmente 747 nuevos, y ves el nuestro al lado; es como un avión completamente diferente. Es mucho más pequeño. Es mucho menos impresionante, a pesar de lo impresionante que es”, dijo a Hannity.

“Somos los Estados Unidos de América. Creo que deberíamos tener el avión más impresionante”, continuó, y añadió: “Algunos dicen: ‘No deberías aceptar regalos para el país’. Mi opinión es: ¿por qué no aceptaría un regalo?”.

Trump también presentó el avión como una victoria para los contribuyentes estadounidenses mientras el gobierno espera que Boeing entregue un reemplazo para el Air Force One.

“Nuestro gobierno lo utilizará como un Air Force One temporal hasta que lleguen nuestros nuevos Boeing, cuya entrega se ha retrasado mucho”, escribió el presidente el domingo en Truth Social.

“¿Por qué nuestros militares, y por ende nuestros contribuyentes, deberían verse obligados a pagar cientos de millones de dólares cuando pueden obtenerlos gratis de un país que quiere recompensarnos por un trabajo bien hecho? ¡Este gran ahorro se destinará, en cambio, a hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo! Solo un idiota no aceptaría este regalo en nombre de nuestro país”, continuó.

Trump también dijo que no volaría en el Boeing 747 regalado una vez que terminara su mandato y que sería donado a una futura biblioteca presidencial. “Iría directamente a la biblioteca después de dejar el cargo”, dijo el lunes. “No lo usaría”.

LO QUE LA GENTE OPINA SOBRE EL AVIÓN REGALADO A TRUMP

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo este martes: “El fiscal general debe testificar ante la Cámara de Representantes y el Senado para explicar por qué regalarle a Donald Trump un avión privado no viola la Cláusula de Emolumentos, que requiere la aprobación del Congreso, ni ninguna otra ley ética”.

El senador Josh Hawley, republicano de Missouri, declaró a la prensa: “Entiendo que podríamos necesitar un nuevo Air Force One, pero me encantaría tener un avión grande y hermoso fabricado en Estados Unidos. Me parece que esa es la solución”.

El senador Rand Paul, republicano de Kentucky, dijo, según Punchbowl News: “No creo que se vea bien ni huela bien”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el lunes en Fox & Friends: “El gobierno catarí ha tenido la amabilidad de ofrecer donar un avión al Departamento de Defensa. Los detalles legales aún se están resolviendo. Pero, por supuesto, cualquier donación a este gobierno se realiza siempre en pleno cumplimiento de la ley, y nos comprometemos a la máxima transparencia, y seguiremos haciéndolo”. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

