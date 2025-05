Robert de Niro volvió a encender el debate político en el Festival de Cannes al asegurar que “muchos piensan como yo” sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El reconocido actor neoyorquino, de 81 años, hizo estas declaraciones tras recibir una Palma de Oro honorífica durante la gala de apertura del prestigioso certamen cinematográfico.

Más que hablar de cine, De Niro utilizó su plataforma en Cannes para lanzar un discurso frontal contra lo que considera una amenaza a la democracia estadounidense. Durante su intervención, describió a Trump como un “presidente filisteo”, término que equiparó con “patán”, y advirtió que “los artistas son una amenaza para los autócratas y fascistas de este mundo”.

En una mesa redonda con medios internacionales, el actor de Taxi Driver y Toro salvaje rechazó la idea de estar aislado políticamente dentro de la industria del entretenimiento. “Siento que la gente se levantará cada vez más, manifestará, protestará. Es nuestro país, es Estados Unidos”, dijo con firmeza.

“Creo que la mayor parte del país no quiere ni dictadura ni gobierno autoritario. No tengo la impresión de que la industria no me apoye. Pero hay grandes empresas que deben estar preocupadas por la cólera de Trump”, añadió, aludiendo al miedo de algunas compañías a represalias del presidente.

Las declaraciones de De Niro se producen en un contexto de creciente tensión política en Estados Unidos, donde Trump ha recuperado terreno político pese a las críticas mediáticas y los procesos judiciales en su contra. Las elecciones presidenciales más recientes otorgaron al republicano la victoria y a su partido el control de ambas cámaras del Congreso.

El actor también criticó los planes de Trump de imponer un arancel del 100 % a las películas extranjeras, una medida que ha generado alarma en el mundo del cine. “Es simplemente una locura”, dijo De Niro, antes de instar a la ciudadanía a alzar la voz: “La gente debe expresarse y tomar riesgos, incluso si corre el riesgo de ser acosada. No podemos dejar que el matón se salga con la suya. ¡Punto final!”

Para De Niro, la presión pública es fundamental: “Cuantas más protestas y manifestaciones haya, más tendrán que elegir los miembros del Congreso entre enfrentar a Trump o a sus electores enojados”.

El actor citó casos de universidades y despachos legales que se han resistido públicamente a seguir órdenes de la administración, señalándolos como ejemplos de valor cívico. “Eso le da fuerza a la gente. Ven que es posible resistir. De eso está hecha América”, afirmó con convicción.

No es la primera vez que De Niro se enfrenta públicamente a Trump. Desde su primera campaña presidencial, el actor ha sido uno de sus críticos más vocales, lo que le ha valido insultos por parte del propio presidente, quien lo ha llamado “actor acabado” y “perdedor”.

Sin embargo, De Niro no retrocede. “Debemos parar lo que está pasando, es simplemente una locura”, reiteró en Cannes, donde sus palabras fueron aplaudidas por algunos y criticadas por otros, pero sin dejar a nadie indiferente. N

