La plaga del gusano barrenador aún no se hace presente en Aguascalientes, confirmó el presidente del Consejo Estatal Agroalimentario (CEAA), Gerardo Salas Díaz, quien atribuye su propagación a la importación de ganado ilegal proveniente de América del Sur y que ya pega a varias entidades del sureste de México.

La detección de ganado infectado con este parásito ha provocado que Estados Unidos cierre la frontera a la importación de bovinos mexicanos, que en consecuencia, ya ha causado pérdidas millonarias para este sector, por lo que el empresariado agroindustrial hace un llamado a robustecer los filtros sanitarios en los accesos al país.

“Ahorita creo que hay brotes en Veracruz, también en Oaxaca y en el sureste del país, pero en Aguascalientes afortunadamente aún no. Estamos muy lejos de la frontera, pero creo que todavía no tenemos algún caso del gusano, por lo que hay que blindar porque no queremos que llegue” declaró.