El Partido Acción Nacional (PAN) en Aguascalientes rechazó que el proceso local de selección de jueces y magistrados esté amañado y acusó a Morena de violar sus propias reglas al promover abiertamente candidatos al Poder Judicial.

En rueda de prensa, el presidente estatal del blanquiazul, Javier Luévano Núñez, negó que exista manipulación en el proceso de selección de jueces y magistrados en Aguascalientes, pues asegura que la convocatoria fue abierta y transparente, y que incluso aspirantes ligados a Morena intentaron participar, pero no cumplieron con los requisitos.

“El proceso fue claro, abierto a toda la ciudadanía. Algunas personas que intentaron participar, incluyendo perfiles de Morena, no lograron ingresar porque no cumplieron con el promedio requerido. Lo que les molesta es que no lograron colocar a los suyos”, afirmó.