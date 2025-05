Robert Benton, el influyente director y guionista estadounidense ganador del Oscar por Kramer vs. Kramer, falleció el domingo pasado a los 92 años en su residencia, según informaron medios como The New York Times y Variety. La noticia fue confirmada por su asistente, Maria Forzano, quien lamentó profundamente su partida. Hasta el momento, no se ha revelado la causa de muerte.

Three-time Oscar-winning director and screenwriter Robert Benton, who helmed “Kramer vs. Kramer,” “The Late Show,” “Places in the Heart” and “Nobody’s Fool,” as well as collaborated on the “Bonnie and Clyde” screenplay, died Sunday in Manhattan. He was 92.… pic.twitter.com/JcLJ5JSFk2

— Variety (@Variety) May 13, 2025