La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) ha confirmado un segundo caso de sarampión en el estado, ahora en el municipio de Acámbaro. Se trata de una enfermera que a pesar de tener su esquema de vacunación completo, resultó infectada luego de regresar de Michoacán.

Gabriel Cortés Alcalá, secretario de Salud estatal, indicó que aunque el paciente está vacunado, la inmunización no garantiza la prevención total del virus, sino que ayuda a evitar casos graves.

“Llevamos dos casos: uno confirmado y otro pendiente de confirmación, pero es muy probable que también se trate de sarampión en Acámbaro”, comentó.

El funcionario aclaró que no existe relación entre ambos casos, ya que el segundo corresponde a un menor de 13 años de León, quien ya superó el periodo de contagio y no presenta síntomas. Además, destacó que el estado de salud de los afectados no es grave.

En cuanto a la vacunación, Cortés Alcalá resaltó que Guanajuato está a punto de recibir más de 100 mil vacunas contra el sarampión y la rubéola, sumando un total de 55 mil dosis disponibles para su aplicación inmediata.

“Contamos con una cobertura superior al 95% en la inmunización contra el sarampión y tuvimos una exitosa campaña de vacunación hace dos semanas, lo cual ayudará a mantener bajo control la situación”, afirmó.

Además, en relación a la tosferina, el Secretario reportó 40 casos y un fallecimiento de un bebé proveniente de Jalisco.