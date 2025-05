El Papa León XIV debutó oficialmente en Instagram con un llamado urgente a la paz y a la reconciliación entre los pueblos.

En su publicación, el Papa también expresó la disposición de la Santa Sede para actuar como mediadora en conflictos internacionales:

The Holy See is willing to help enemies meet, so they may look each other in the eye and so people may be given back the dignity they deserve: the dignity of peace. With heart in hand, I say to the leaders of nations: let us meet; let us dialogue; let us negotiate!

