Puebla, Pue. La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio alertó a la ciudadanía poblana, por convocatorias de trámites falsos de licencia de conducir que se publicitan a través de páginas de Facebook.

La funcionaria estatal comentó que localizaron un perfil apócrifo de Facebook, donde se emitió esta convocatoria con varios requisitos, los cuales, desde hace mucho, se dejaron de utilizar por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Por tal motivo, pidió a los poblanos seguir cuentas oficiales de la Secretaría, o el gobierno estatal, ya que, los lineamientos para expedir una licencia son muy rigurosos, y no se debe tomar a la ligera.

“Yo le diría a la ciudadanía que no se deje engañar, las licencias para conducir tienen medidas de seguridad, la verdad muy fuertes, no voy a decir cuáles, pero algunos de los datos que les están pidiendo ahí, ya no lo llevan las licencias, no se dejen engañar, últimamente los fraudes han crecido de una manera desmedida”, declaró.

Consecuencias legales para quienes usen documentos falsos

La funcionaria estatal advirtió que, si algún automovilista es sorprendido utilizando este tipo de licencias, será sancionado económicamente y tendrá que pagar doble, al haber accedido a este tipo de convocatorias que no tienen validez.

“Lo único que decimos a la gente y a todos los ciudadanos, si se las ponen muy fácil, si les ofrecen las cosas muy sencillas, quiere decir que no es legal, y que tarde o temprano van a pagar doble servicio“, acotó.