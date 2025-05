La Delegación del Bienestar en Aguascalientes está por iniciar con la operación del programa “Salud Casa por Casa”, con el que personas facilitadoras de salud realizarán visitas periódicas a los hogares de los beneficiarios para garantizar el seguimiento integral del estado de salud de las personas de 65 años de edad en adelante y personas con discapacidad que ya reciben pensiones que son parte de los Programas para el Bienestar.

Aldo Ruíz Sánchez, titular de la dependencia federal, detalló que ya se cuenta con la planeación y el material necesario para la ejecución de esta estrategia, por lo que sólo se está a la espera de la indicación de la federación para comenzar las visitas en los domicilios.

_“Las enfermeras ya tienen su ruta y ya estamos iniciando las visitas, yo creo que vamos a iniciar una visita masiva para invitar a más personas. Ya recibimos el material médico y estamos con lo necesario, pues había que planear lo que hay a partir del censo, en el que identificamos que se siguen dando muchos casos de diabetes, hipertensión y enfermedades cardiacas en general”_

No obstante, el propio delegado reconoció que hay personas candidatas a este programa que no pudieron localizar, a quienes estarán buscando en los próximos días para confirmar si están interesados en ser beneficiarios. Además, se invitó a aquellos interesados que cumplen con los requisitos y no fueron inscritos, a que acudan a la delegación a solicitar su incorporación.

_“Vamos a atender a 140 mil personas, a cada adulto mayor y persona con discapacidad, quienes van a recibir una visita cada 2 meses. Tenemos alrededor de 150 médicos y enfermeras, que van a hacer 10 visitas diarias en su zona. Además, seguimos yendo a las casas y vamos a dar otra pasada en zonas donde no encontramos a muchas personas para que quienes requieren el servicio y cumplen con los requisitos, no se queden sin recibir el programa”_ concluyó.

Cabe mencionar que el programa atenderá a las personas independientemente de si son o no derechohabientes del IMSS, ISSSTE o algún otro sistema de seguridad social. El personal brindará atención médica preventiva y primaria, revisará signos vitales, podrá hacer curaciones e incluso algunos estudios, además de prescribir medicamentos que ya les hayan sido recetados previamente a las personas.