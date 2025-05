La senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Aguascalientes, Nora Rubalcaba Gámez, acusó que la elección judicial en la entidad no brinda una alternativa democrática para la ciudadanía, pues tiene opciones limitadas para elegir.

Según la legisladora, hay opciones en las que las y los electores tendrán que marcar todos los nombres que aparecen en la boleta o se verán obligados a elegir perfiles únicos, pues critica, las listas proporcionadas por ejecutivo, legislativo y federal, fueron muy limitadas y apenas cumplieron con el mínimo necesario.

“A mi me parece reprobable que la ciudadanía no vaya a tener opciones o que vaya a tener opciones muy limitadas. Por ejemplo, el máximo órgano superior de justicia en el estado, donde van a ser 11, más que en la SCJN, porque ni siquiera hicieron el ejercicio de disminución, deberían de ser nueve, pero siguen siendo 11 y se va a votar por 6 mujeres y están inscritas 8” explicó.

La ex candidata a gobernadora sostuvo que escenarios como este no se darán en la elección de cargos federales, donde se tienen hasta más de 30 perfiles diferentes en algunas opciones. Además, criticó a la oposición por “hacer” todo aquello que en su momento criticaron tras la aprobación de la reforma.

“Hay casos con candidaturas únicas, ya pasaron, ya son jueces. Hay casos en los que se va a votar y no hay registro, se debe de votar por un hombre y no hay alguien registrado; hay algunos lugares que ya están dados, ya la ganaron y otros en los que no sabemos qué va a pasar con la candidatura” criticó.