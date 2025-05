Puebla, Pue. Gasolineros Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala (GUEPT), dieron a conocer que las estaciones de servicio afiliadas a la franquicia de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la región Puebla-Tlaxcala están recibiendo únicamente el 35 % del suministro de combustible.

Luz María Jiménez Almazán, presidenta del sector, confirmó que la falta de abasto ha derivado en el cierre temporal de al menos tres estaciones en Puebla desde el pasado 7 de mayo, entre ellas la gasolinera Arboledas, ubicada en San Martín Texmelucan, por lo que reiteró su llamado a las autoridades federales para atender de forma urgente esta problemática, que ya impacta la economía regional y afecta la movilidad de miles de personas.

Falta de suministro y precios elevados

Ante dicha situación, Pemex Logística reconoció retrasos en las entregas desde la terminal ubicada en Puebla, los cuales atribuyó a una saturación en los turnos de carga. La empresa estatal admitió que tanto los viajes programados como las solicitudes extraordinarias no han podido ser cubiertos en su totalidad.

Desde el pasado 6 de mayo la GUEPT envió un escrito a Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía (Sener), para solicitar su intervención.

En dicha misiva los gasolineros señalaron que Pemex ha evitado asumir responsabilidades por la situación, a pesar de que muchas estaciones firmaron contratos de suministro con comercializadoras privadas por recomendación de la propia empresa. Estas comercializadoras, aunque obtienen el combustible de Pemex, no cuentan con infraestructura de almacenamiento ni con medios propios de transporte, y no ofrecen garantías ante fallas en el abasto. Sin embargo, acusó que no ha recibido ninguna respuesta.

Finalmente, Jiménez Almazán advirtió que este esquema ha complicado las operaciones diarias de las estaciones, ha elevado el precio final al consumidor y ha generado pérdidas económicas para los empresarios del sector.