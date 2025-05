De acuerdo con el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Aguascalientes, Roberto Ramírez Chávez, quien estimó que entre el 35 y 40 por ciento de la ocupación hotelera durante la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) corresponde a personas que asisten a eventos relacionados con la tauromaquia.

Según el dirigente, este tipo de turismo proviene principalmente de entidades como Monterrey, Ciudad de México, Tijuana y Guadalajara, así como de algunos visitantes internacionales, especialmente europeos, aunque su presencia fue calificada como discreta.

“Muy discretos. Sobre todo, mucho diferente de Guadalajara, mucho de Tijuana. Pero ver el cartel taurino exclusivamente. Español… no me tocó ver, pero no dudo que sí haya habido europeos que hayan venido para acá”, apuntó.