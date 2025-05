Homero J. Simpson es uno de los personajes más reconocidos y duraderos en la historia de la televisión. Creado por Matt Groening y con la voz original de Dan Castellaneta, para América Latina lo ha hecho de forma histórica Humberto Vélez. Homero debutó en 1989 como parte de Los Simpson, la serie animada de sátira social que redefinió el entretenimiento y la crítica cultural.

Padre de familia en la ficticia ciudad de Springfield, Homero trabaja como inspector de seguridad en la planta nuclear local. Representa al estadounidense promedio con sus defectos a flor de piel: es perezoso, glotón, impulsivo, pero también muestra momentos inesperados de ternura, valentía e intuición. A lo largo de más de 30 temporadas, ha encarnado el absurdo y la humanidad en partes iguales, convirtiéndose en un ícono global.

Según la licencia de conducir, Homero Simpson nació el 12 de mayo de 1956, por lo que en 2025 cumple 69 años.

HOMERO SIMPSON EN LA CULTURA POPULAR

Homero no solo es el alma cómica de Los Simpson, sino una figura central del imaginario colectivo. Su célebre exclamación “¡D’oh!”, incorporada incluso al Oxford English Dictionary, y su amor por las donas, la cerveza Duff y el sofá, lo han vuelto parte del lenguaje y la cultura pop.

Su figura ha sido objeto de estudios académicos, parodias, memes virales y camisetas. Es una sátira viva del ciudadano común enfrentando las complejidades del mundo moderno, y su legado sigue vigente en nuevas generaciones.

ESTAS SON 5 ESCENAS MEMORABLES DE HOMERO SIMPSON

“¡Lisa, en esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica!”

En un intento fallido de arreglar una tostadora, Homero viaja en el tiempo y altera el presente, en uno de los episodios más surrealistas: “Treehouse of Horror V”. Una joya de la ciencia ficción animada.

Homero cayendo por el desfiladero de Springfield

En el episodio “Bart the Daredevil”, Homero intenta impedir que su hijo se lastime… y termina él mismo lanzándose al vacío. Una escena icónica por su humor físico y repetida caída.

Homero y Javier, su definición de lo homosexual en sus términos

Cuando Homero establece una amistad con Javier, un vendedor de curiosidades, queda perplejo al descubrir que es homosexual y lo hace sentirse traicionado. La expresión de Simpson se convirtió en una frase muy singular para un tema que no se abordaba en televisión animada: “¡Ya me conoces, Marge! Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas, locas!”.

Homero Thompson

Los Simpson tuvieron que ser reubicados por una amenaza de Bob Patiño tienen que ser renombrados a ser los Thompson. Ejemplo perfecto del humor absurdo de la serie.

El día que Homero fue astronauta

En “Deep Space Homer”, logra ir al espacio y llevar una bolsa de papas fritas flotantes al transbordador. Una crítica genial al sistema mediático y la fama instantánea.

Sin duda el patriarca Simpson nos ha dejado un legado de momentos que viven sin pagar renta en la mente de millones de personas en el mundo.