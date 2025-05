La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, informó que este viernes sostendrá una reunión con el gabinete de seguridad del gobierno federal, en la que participarán el secretario de Seguridad Pública y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El anuncio se realizó durante la transmisión de su programa Conectando con la Gente, donde reconoció que, si bien los niveles de seguridad en Guanajuato aún no son óptimos, hay avances notables.

“Nos hemos mantenido en niveles… no óptimos, porque no estamos todavía en donde queremos, pero sí con disminuciones muy importantes que nos permiten hablar de resultados que en los últimos años no se habían generado”, señaló.

La reunión con las autoridades federales ocurre tras el reporte de que abril de 2025 cerró con 181 homicidios dolosos en el estado, la cifra mensual más baja registrada en los últimos cinco años. Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, a inicios de mes.

“Este mes de abril es el más bajo en cinco años, con 181 homicidios. Representa una cifra aceptable, porque ninguna es buena. Este trabajo representa el 35.9% de reducción comparado con septiembre, desde que ingresó la administración”, dijo hace unos días el secretario.

Sin embargo, la gobernadora reconoció que no se puede bajar la guardia, especialmente luego de que al cierre de abril se localizaron cinco cuerpos sin vida dentro de una camioneta en el municipio de Salamanca, lo que evidenció que persisten retos importantes en la estrategia de seguridad.