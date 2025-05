En el marco de la elección de jueces y magistrados, el diputado Emanuelle Sánchez Nájera, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso del Estado, advirtió que existen vacíos en la ley que dificultan la aplicación de sanciones claras ante prácticas como el acarreo y la compra de votos.

Cuestionado sobre denuncias de irregularidades relacionadas con posibles actos anticipados de campaña y movilización de votantes, el legislador señaló que aunque existen disposiciones generales, muchas no están adecuadamente tipificadas para contextos específicos, como el actual proceso de elección judicial.

“Yo creo que entra en el tema de la promoción o del acarreo, ya está tipificado para elecciones del poder ejecutivo o legislativo, pero no para la judicial. Aun así, sí se puede tomar como un ejemplo para intentar poner sanciones que no sean desproporcionadas y que luego en la corte no se caigan”, explicó.