La Secretaría del Bienestar en Aguascalientes advierte a la población objetivo de programas sociales, sobre extorsiones bajo la promesa de de afiliarlos a becas, pensiones o cualquiera de los beneficios originalmente prestados por la dependencia federal.

Aldo Ruíz Sánchez, delegado del Bienestar en el estado, informó que sus redes sociales fueron falseadas para solicitar dinero a cambio de la incorporación a los diferentes programas, situación que no pasó a mayores debido a que la población afectada denunció esta situación antes de que se concretara la extorsión.

Ante este tipo de hechos, Ruíz Sánchez enfatizó la importancia de denunciarlo, pues recuerda a todos los beneficiarios que el registro a los programas del bienestar es totalmente gratuito y se realiza en cualquiera de las sedes autorizadas por la delegación.

“Invitamos a la gente a que se informe bien, Bienestar no pide dinero a cambio de algún tipo de programa, si piden dinero a cambio, no es de Bienestar. Afortunadamente no se dio el caso de que dieran dinero; es algo que hemos denunciado e informado en los eventos para que la ciudadanía no caiga” exhortó.