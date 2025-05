Desde el 18 de marzo, León cuenta con la primera guardería de atención 24 horas en México, un proyecto impulsado por la administración municipal encabezada por Ale Gutiérrez para apoyar a madres y padres trabajadores que requieren un espacio seguro y confiable para el cuidado de sus hijos durante cualquier turno.

Ubicada en la colonia Nueva Candelaria, la estancia infantil atiende a niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los 4 años. Actualmente, 50 infantes ya están inscritos, pero aún hay lugares disponibles en los turnos matutino, vespertino y nocturno, así como en un turno extendido.

La guardería tiene capacidad para atender a 144 niñas y niños distribuidos en:

Turno matutino: de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. (60 lugares)

Turno vespertino: de 12:00 p.m. a 10:00 p.m. (42 lugares)

Turno nocturno: de 8:00 p.m. a 8:00 a.m. (42 lugares)

Turno extendido: de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

“La idea es brindar seguridad y tranquilidad a las familias trabajadoras de León, sin importar el horario en el que laboren”, destacó la presidenta municipal, Ale Gutiérrez.

Además del cuidado, la estancia ofrece atención médica, psicológica y nutricional, promoviendo el desarrollo integral de las niñas y niños. Operada por el DIF Municipal, la guardería busca reducir los casos de omisión de cuidados y abandono infantil, al tiempo que favorece el desarrollo emocional, cognitivo y físico.

Quienes estén interesados pueden acudir directamente a la estancia infantil en la colonia Nueva Candelaria, o comunicarse al teléfono 477 215 63 14.