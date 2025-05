Rodrigo González de Alba, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes consiguió su pase para formar parte de la Selección Nacional categoría mayor de Tiro con Arco , junto a Elías Reyes, Sebastián García y Luis Lezama. El selectivo representará a México en cuatro Copas del Mundo y en el Campeonato Mundial en Corea del Sur este año.

El estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Panamericana ha formado una trayectoria de 11 años en este deporte que lleva en las venas, pues toda su familia también ha practicado el tiro con arco. En este camino, Rodrigo ha participado en diferentes torneos, tanto a nivel nacional en Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP) y Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C.N (CONDDE), así como en campeonatos panamericanos y mundiales en países como Canadá, España e Irlanda.

“La Universidad Panamericana me ha apoyado mucho y me ha brindado la facilidad de entrenar y estudiar al mismo tiempo, algo que sin duda me ha ayudado mucho”,comparte.