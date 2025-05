“El VPH puede estar años en tu cuerpo sin presentar brotes o verrugas visibles,” comentó el doctor, quien enseguida comenzó a explicar el tratamiento. No lo escuché. El miedo, la ansiedad e incluso la vergüenza brotaron en mi pecho. Sentí el cuerpo sucio.

A veces parece que hemos logrado desenraizar los tabús sobre las enfermedades de transmisión sexual, pero no es así. Como mexicanos, simplemente hablar de acudir a una clínica especializada en ETS —o incluso al ginecólogo— conlleva un estigma social. Aunque en muchas ocasiones se trata de servicios de salud gratuitos, siguen siendo ignorados por un grueso de la población.

Bajo este contexto, un diagnóstico de ETS provoca un impacto emocional fuerte: distorsiona la percepción emocional, afecta negativamente la autoestima y daña la imagen personal. Es una noticia inesperada, abrumadora, que necesita ser procesada emocionalmente. En las mujeres, estos sentimientos cargan aún más peso.

Es desde este lugar que Anaclara Muro Chávez escribió “Electrocauterización. Algo como una llaga”, obra galardonada con el Premio de Poesía Bellas Artes Aguascalientes 2025.

“Pasan los años y seguimos teniendo creencias equivocadas. No importa que la información esté ahí, porque de todas maneras hay muchos miedos atravesados. Lo he vivido en carne propia y también lo he visto con amigas, con primas, con otras chicas que sufren mucho. Hay todo un estado de terror en un diagnóstico que se podría tratar con mucha más calma, aprovechando los adelantos de la ciencia”, declaró en entrevista para Newsweek.