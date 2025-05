La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este jueves que cancelar la deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) de forma abrupta no es viable y que cualquier decisión en ese sentido tendría implicaciones “muy importantes” para la economía nacional.

“Los bonos del IPAB no es tan sencillo, digamos, de un día a otro decir pues ya no se va a pagar”, explicó Sheinbaum. “Cualquier decisión de no pagar una deuda tiene implicaciones muy importantes para el país, pero es importante que la gente conozca”.

¿QUÉ ES EL FOBAPROA Y POR QUÉ IMPORTA?

El Fobaproa fue un mecanismo de rescate bancario creado en la década de los 90 para enfrentar la crisis financiera de 1994. En 1998, se transformó en deuda pública a través del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), comprometiendo pagos hasta 2050. El costo de este rescate ha sido una carga constante para el erario público mexicano, con pagos anuales que, según la mandataria, afectan directamente al pueblo de México.

“El problema del Fobaproa no es sólo el rescate bancario, sino que la deuda privada se convirtió en deuda pública, y que las reglas para decidir a quién se rescataba fueron completamente discrecionales”, sentenció Sheinbaum, quien también apuntó a posibles actos de corrupción en la operación del fondo.

El problema del Fobaproa no es sólo el rescate bancario, sino que la deuda privada se convirtió en deuda pública

AUDITORÍA REVELA FALTA DE REGLAS Y OPACIDAD

La presidenta citó un informe reciente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que señala que el comité técnico del Fobaproa “actuó sin reglas ni políticas generales que le permitieran dar transparencia a sus decisiones”.

“El problema fue que no hubo criterios claros para pagar a quién y cuánto. Fue absolutamente discrecional. Ahí hubo una enorme corrupción”, agregó.

¿CUÁL ES LA DEUDA ACTUAL DEL FOBAPROA?

Sheinbaum adelantó que en los próximos días el secretario de Hacienda, Édgar Abraham Amador Zamora, detallará cuánto se ha pagado y cuánto resta por liquidar de la deuda del Fobaproa. Según sus declaraciones, aunque los pagos anuales han disminuido, aún representan un compromiso que se extenderá por 25 años más.

“Esto le cuesta al pueblo de México todos los días hasta el 2050. Edgar vendrá a explicar cuánto se paga cada año. Es un porcentaje menor al de antes, pero se tiene que seguir pagando”, indicó.

BANQUEROS LLAMAN A MANTENER LOS PAGOS

Ante los recientes cuestionamientos sobre la legalidad y legitimidad del Fobaproa, el gremio bancario emitió un pronunciamiento en el que reconoce que “se vale revisar el pasado”, pero advierte que dejar de pagar esta deuda pública tendría consecuencias “gravísimas” para la estabilidad económica del país.

En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló irregularidades históricas en el manejo del fondo, avalado hace 30 años por el entonces presidente Ernesto Zedillo.

¿QUÉ SIGUE?

La administración de Sheinbaum parece enfocada en ofrecer mayor transparencia sobre los pagos del Fobaproa, pero sin dejar de reconocer los riesgos que implicaría interrumpir su cumplimiento. En un contexto económico sensible, el manejo de esta deuda heredada será una prueba clave para la política fiscal del nuevo gobierno. N

(Con información de agencias)

