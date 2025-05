Tras las declaraciones de la asociación civil Salvemos La Pona, quienes denunciaron la falta de acercamiento por parte de las autoridades municipales y estatales para dialogar sobre el futuro del predio en disputa, el alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, aseguró que sí ha existido comunicación con algunos representantes del movimiento ambientalista, aunque reconoció que no todos han sido incluidos en las mesas de trabajo.

“El número de activistas es bastante. Algunos de ellos han estado participando en algunas mesas y hay quienes dicen que no se les ha invitado. Entonces, lo que vamos a hacer con ellos es que nos establezcan enlaces acordados por ellos, para no tener esta distorsión de la información. Porque sí ha habido personas que han estado en las mesas, y luego hay quienes dicen: ‘No nos han tomado en cuenta’”, explicó.

Montañez argumentó que se trata de un tema complejo debido a la cantidad de personas y organizaciones involucradas, no obstante reconoció que no ha habido un acercamiento con Salvemos la Pona, la principal asociación civil que ha encabezado la defensa del predio, promoviendo amparos y acciones legales para su conservación.

Ante las críticas de que la solución planteada por el municipio (comprar o permutar el terreno con los empresarios) solo beneficia a la inmobiliaria, Montañez aseguró que no sólo se trata de comprar el predio, sino de garantizar la propiedad pública.

“El punto aquí es que lo que se busca es que sea un área propiedad pública. Sí, expropiación, propiedad pública. Porque también, si no es propiedad pública, pues no se le pueden destinar recursos. Sería complicado destinar recursos a un área privada. ¿Cómo haces contratación de personal, de guardabosques, cómo haces un proyecto de intervenciones si no es un área pública? Ese es principalmente uno de los puntos”, detalló.