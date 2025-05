El nuevo papa León XIV “no está contento con lo que está ocurriendo con la inmigración”, aseguró su hermano John Prevost en una entrevista con The New York Times, en la que también señaló que no espera que el pontífice permanezca en silencio ante temas en los que cree firmemente.

El jueves, el cardenal Robert Francis Prevost —misionero agustino nacido en Illinois y con una extensa trayectoria pastoral en Perú— fue elegido como el sucesor de Pedro, convirtiéndose en el primer estadounidense en la historia en liderar la Iglesia católica. Con 69 años y miembro de la orden de San Agustín, eligió el nombre pontificio de León XIV.

Mi hermano tiene un deseo inmenso de ayudar a los marginados, a los olvidados, a quienes nadie escucha

¿POR QUÉ ES RELEVANTE?

El perfil público de León XIV y su trayectoria sugieren que podría continuar la línea de su predecesor, el papa Francisco, especialmente en lo referente a la justicia social, los derechos de los pobres y las políticas migratorias.

Sobre su hermano, John Prevost comentó: “La mejor forma de describirlo ahora mismo es que seguirá los pasos de Francisco. Eran muy buenos amigos. Se conocían desde antes de que Francisco fuera papa, incluso antes de que mi hermano fuera obispo”.

Cabe recordar que a principios de este año, el papa Francisco criticó con dureza las políticas migratorias del expresidente Donald Trump, incluyendo los planes de deportaciones masivas y medidas fronterizas estrictas.

LO QUE SE SABE

John Prevost aseguró que el nuevo pontífice tiene una postura política “moderada”, y que “no veremos extremos en ningún sentido”. Sin embargo, advirtió que su hermano “no permanecerá en silencio si tiene algo que decir”.

“Sé que no está feliz con lo que está pasando en materia de inmigración, eso lo sé con certeza”, declaró. “No sé hasta qué punto llegará, pero no se quedará de brazos cruzados. No creo que sea un papa silencioso”.

Sé que no está feliz con lo que está pasando en materia de inmigración, eso lo sé con certeza

Previo a su elección, la actividad en redes sociales de León XIV mostraba una postura crítica frente a la política migratoria de la administración Trump. El 13 de febrero compartió un artículo de la revista jesuita America, titulado: “La carta del papa Francisco, el ‘ordo amoris’ de JD Vance y lo que el Evangelio nos exige sobre la inmigración”.

También el 14 de abril reposteó un mensaje del usuario Rocco Palmo, que denunciaba la deportación de un residente estadounidense, ex indocumentado salvadoreño, y citaba al obispo Evelio Menjívar de Washington: “¿No ven el sufrimiento? ¿No les duele la conciencia? ¿Cómo pueden callar?”.

La carta del papa Francisco, el ‘ordo amoris’ de JD Vance y lo que el Evangelio nos exige sobre la inmigración

REACCIONES

John Prevost aseguró al Times: “Mi hermano tiene un deseo inmenso de ayudar a los marginados, a los olvidados, a quienes nadie escucha”.

Desde Truth Social, el expresidente Trump felicitó a Prevost: “¡Felicitaciones al cardenal Robert Francis Prevost, recién nombrado Papa! Es un honor inmenso que sea el primer papa estadounidense. ¡Qué emoción y qué gran orgullo para nuestro país! Espero con interés conocer al papa León XIV. Será un momento muy significativo”.

El vicepresidente JD Vance también reaccionó en X: “Felicitaciones a León XIV, el primer papa estadounidense. Estoy seguro de que millones de católicos y cristianos en Estados Unidos rezarán por su éxito al frente de la Iglesia. ¡Que Dios lo bendiga!”

LO QUE VIENE

La autoridad de León XIV comenzó inmediatamente tras su elección. Aún está por verse qué tan fielmente seguirá la línea del papa Francisco o si imprimirá un rumbo distinto al liderazgo de la Iglesia católica en los próximos años. N

