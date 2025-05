En un momento de sincera reflexión que no esperaba que se volviera viral, la terapeuta Lucie Vallée, quien alguna vez tuvo problemas con la imagen corporal, encendió la cámara de su teléfono, presionó grabar y les preguntó a otras mujeres en línea: “¿Para quién están tratando de estar delgadas?”

Lucie Vallée le explicó a Newsweek que su mensaje, que compartió en Instagram el 25 de abril, no era un desafío, sino una invitación a reexaminar creencias arraigadas sobre la belleza, el valor y la moneda social de estar delgado.

Terapeuta gestalt francesa de 31 años, radicada en Berlín, Alemania, se especializa en ayudar a sus clientes a abordar problemas de imagen corporal y trastornos alimentarios. Su video espontáneo, con más de 3,700 “me gusta” al momento de escribir estas líneas, ha impulsado su voz a un debate mucho más amplio. Hablando directamente a la cámara, desmontó la idea de que la delgadez puede ser universalmente admirada, o incluso profundamente percibida por la mayoría de las personas.

“Las únicas personas a las que les importa lo delgada que eres —dijo en el video— son, uno, las mujeres [críticas], que también compiten por la delgadez, y dos, tipos de hombres muy específicos, el tipo de hombres con los que realmente no quieres estar porque, si se sienten atraídos específicamente por mujeres delgadas, eso dice algo muy fuerte: dice que les gustan las mujeres que se hacen más pequeñas”.

Sus comentarios tuvieron un impacto cultural considerable y provocaron una oleada de gratitud y frustración en una plataforma en la que el contenido bajo etiquetas como #bodygoals y #whatIeatinaday sigue siendo tendencia.

“Esta publicación en particular fue espontánea; simplemente compartí pensamientos que tuve en ese momento”, declara la terapeuta a Newsweek. “Ese día, mientras navegaba, vi videos con un enfoque intenso en la delgadez que promovían la idea de que estar delgada es increíblemente importante, con ganchos como ‘el privilegio de ser bonita es real’, ‘cómo conseguir tu cuerpo de verano’ o ‘estar delgada es una decisión'”.

Desde su punto de vista profesional, Vallée ve todos los días los efectos duraderos de las presiones de la cultura de la belleza. “La presión para ajustarse a estándares de belleza poco realistas crea una amenaza subyacente persistente para la sensación de seguridad y valía de las mujeres”, afirma. “Esto genera síntomas como hipervigilancia constante, desconexión con el propio cuerpo, sentimientos de inutilidad, aislamiento, ansiedad y vergüenza”.

EL FIN DE LA POSITIVIDAD CORPORAL

Aun así, esa presión cultural no ha disminuido repentinamente. De hecho, muchos creen que se está intensificando debido a diversos factores. El movimiento de positividad corporal de mediados de la década de 2010, que defendía la autoaceptación en cualquier talla, ahora compite con el regreso de la llamada “heroína chic”, una estética hiperdelgada que se ve a menudo en las pasarelas y en los círculos de celebridades.

Las plataformas de redes sociales han impulsado este cambio, que glorifica el cuerpo de ballet o pilates e inunda los feeds con viajes de pérdida de peso, a veces centrados en transformaciones rápidas o métodos asistidos médicamente como Ozempic.

La publicación de Vallée tocó una fibra sensible porque reconoció que, a pesar de estos mensajes más fuertes, la realidad puede ser mucho más complicada. “Tuve una obsesión profunda con la delgadez toda mi vida”, dijo en el video. “Pensaba que todos estaban tan obsesionados como yo con la delgadez… Pero resulta que a la mayoría de la gente no le importan estas cosas”.

La reacción a su opinión estuvo lejos de ser unánime. “Algunas personas acogieron el mensaje con entusiasmo”, dijo Vallée. “Recibí mensajes directos que expresaban cuánto apreciaban esta perspectiva, lo sanadora que fue para ellas y cuánto necesitaban escuchar más sobre ella”.

Pero otros la criticaron y la acusaron de minimizar la importancia del peso, lo que, según ella, revela una “confusión fundamental”: “Algunos tuvieron una reacción completamente diferente, insistiendo en que estar delgada es realmente muy importante y que me equivocaba al sugerir lo contrario”.

Un comentarista respondió: “Me importa si estoy delgada porque sentirme pesada, aletargada, perezosa y tener el cuerpo inflamado no es normal… Estar delgada se siente más ligero cuando tu intestino está sano… Te sientes más feliz, inspirada y todo lo demás se siente bien… Así que no se trata solo de estar delgada… Se trata de tu salud intestinal, se trata de vivir una vida sana, se trata de estar en forma y fuerte… Porque si tu cuerpo no se siente bien, entonces no puedes disfrutar de nada en la vida”.

Vallée ve esto como un malentendido clave, donde la prominencia cultural de la estética delgada se ha combinado con los beneficios de tener un peso saludable en relación con el tamaño, la edad y la historia individual.

“Existe una clara confusión entre estar delgada y estar sana”, dice al reflexionar sobre este comentario en particular. “Para muchas influencers de #Skinnytok, ‘delgada’ parece significar estar significativamente por debajo de su peso, tener un cuerpo que se asemeja al ideal de la heroína chic”.

LAS MUJERES NO NECESITAN SER DELGADAS PARA SER SALUDABLES

La terapeuta hace hincapié en que los cuerpos pueden ser saludables y fuertes en todos los tamaños, y que la búsqueda de la delgadez extrema a menudo requiere restricciones dietéticas severas que pueden dañar tanto la salud mental como la física de un individuo.

“Si bien algunas personas tienen un cuerpo así por naturaleza, para la mayoría de nosotras lograr esa silueta exigiría restricciones severas que a menudo afectan nuestra salud”, explica.

Hannah Holmes, psicóloga licenciada radicada en Carolina del Norte, coincide en que la gente que nos rodea a menudo no se preocupa por nuestro tamaño (o incluso por el suyo) como imaginan las personas que tienen problemas con la imagen corporal.

Sin embargo, Holmes, quien frecuentemente apoya a pacientes con preocupaciones sobre la imagen corporal, indica a Newsweek que las personas ciertamente pueden hacer juicios negativos sobre la apariencia de los demás, incluido su peso.

“Estoy totalmente de acuerdo en que las mujeres se ven perjudicadas por esta presión para ajustarse a estándares de belleza poco realistas”, explica la psicóloga. “Por eso, uno de mis objetivos con las clientas que intentan desarrollar una imagen corporal más saludable es ayudarlas a afrontar esa realidad de forma saludable, lo que incluye desafiar sus propios prejuicios sobre el peso, desentrañar su autoestima de las opiniones de los demás y tolerar la incertidumbre de no saber qué pensarán los demás de ellas”.

A pesar del argumento de Vallée de que la mayoría de las mujeres no están obsesionadas con estar delgadas, admite que la sociedad en su conjunto continúa favoreciendo y acomodando mejor a los individuos delgados que se ajustan a los estándares de belleza actuales de lo que es convencionalmente atractivo.

Esta es precisamente la paradoja que Vallée quiere exponer a través de su trabajo, pues el peso de estas expectativas suele ser institucional, sistémico y omnipresente. La terapeuta millennial busca utilizar su presencia en línea para dotar a su audiencia de herramientas que le permitan resistir estos mensajes.

“Comencé a compartir mis conocimientos hace unos dos años con una misión clara”, relata. “Ofrecer información detallada sobre cómo la cultura de la belleza funciona como un factor de estrés crónico y un sistema generador de traumas”.

Aunque no tiene intención de alejarse de la conversación, Vallée señala que la reacción de la publicación reveló cuán profundamente arraigadas siguen estas creencias. “No esperaba que mi mensaje fuera tan divisivo”, sentencia.

Aun así, está decidida a seguir hablando con aquellos que necesitan un recordatorio de que ya son suficientes, sin importar su tamaño. “No es necesario estar tan delgada para tener un cuerpo saludable, que nos haga sentir bien y nos permita disfrutar plenamente de la vida”, concluye. N

Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

