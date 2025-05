Puebla, Pue. Tanto el ex secretario general, Marcos Castro Martínez, como el ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Micalco Méndez coincidieron en que la actual dirigencia del albiazul debe cuidar no caer en “discursos vacíos”de aparente unidad.

Esto luego de que el pasado 6 de Mayo, el dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña presumiera la Primera Reunión de Coordinadores y Coordinadoras de ex legisladores federales, locales y ex alcaldes panistas, donde ninguno de los dos panistas que han tenido cargo dentro del partido, se vieron en la mesa.

Unidad prometida, pero no demostrada

Marcos Castro Martínez puntualizó a su llegada la nueva dirigencia emitió un mensaje donde prometía la “unidad” entre todos los grupos, y militantes, pero a la fecha no se ha demostrado aun cuando están obligados hacerlo.