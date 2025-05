La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada este miércoles sobre la supuesta solicitud de nacionalidad española por parte de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La información, difundida inicialmente por el diario español ABC, ha generado controversia y múltiples reacciones en medios nacionales e internacionales.

LO QUE SE SABE HASTA AHORA

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum fue interrogada sobre los reportes que señalan que Gutiérrez Müller “ha iniciado formalmente el trámite para obtener la nacionalidad española”, según fuentes diplomáticas consultadas por el diario ABC. Hasta el momento, la también escritora no ha emitido ningún pronunciamiento oficial al respecto.

La presidenta aseguró no tener conocimiento directo del tema:

“No tengo información sobre eso. No tengo ningún dato de que sea cierto”, dijo ante los medios. No obstante, añadió que, en caso de que fuera verdad, “está en su derecho si es el caso”, subrayando que se trata de una decisión personal.

La presidenta Sheinbaum respalda a Beatriz Gutiérrez Müller por solicitar ciudadanía española: Está en su derecho. pic.twitter.com/kAJ96AfM4O — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) May 7, 2025

CONTEXTO DIPLOMÁTICO Y CONTROVERSIA HISTÓRICA

La noticia ha generado reacciones encontradas, particularmente por el papel activo que tuvo Gutiérrez Müller durante el sexenio de López Obrador en el conflicto diplomático con España, cuando ambos exigieron una disculpa formal por la conquista de México. En 2019, fue ella quien envió una carta dirigida a la Casa Real solicitando dicho gesto, lo que fue recibido con críticas en España y un enfriamiento temporal en las relaciones bilaterales.

La nota original de ABC incluso hace referencia a la presunta visita de Gutiérrez Müller a oficinas consulares españolas en la Ciudad de México, destacando lo que consideran una contradicción entre sus posturas políticas y la supuesta petición de ciudadanía.

VERSIONES CONTRADICEN EL REPORTE DE ABC

A pesar de la amplia difusión de la nota del diario español, algunos medios en México han puesto en duda su veracidad. Reportes alternativos señalan que Gutiérrez Müller habría tramitado documentos distintos, y no una solicitud de nacionalidad. Sin embargo, la falta de confirmación oficial mantiene el tema en el terreno de la especulación.

IMPLICACIONES POLÍTICAS

La presunta solicitud de nacionalidad ha sido utilizada por algunos sectores para criticar a la ex pareja presidencial, especialmente por su discurso nacionalista y su postura crítica frente a las potencias extranjeras. Sin embargo, la posición expresada por Sheinbaum apunta a una visión más institucional y respetuosa de las decisiones personales.

¿QUÉ SIGUE?

En ausencia de un posicionamiento directo de Beatriz Gutiérrez Müller o de fuentes oficiales españolas, la historia permanece sin confirmación. No obstante, su posible evolución podría tener implicaciones mediáticas en el contexto de la nueva administración y su relación con el pasado reciente del país. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: